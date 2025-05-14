Ziraat Türkiye Şampiyonu kim oldu 2025?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaştı ve maç sonucunda kupaya uzandı. Peki, Ziraat Türkiye Şampiyonu kim oldu 2025?
Gaziantep Stadı'ndaki final müsabakası, saat 20.45'te başladı. Karşılaşmayı Hakem Cihan Aydın yönetti. Ziraat Türkiye Şampiyonu kim oldu 2025?
11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Ozan, Nwakaeme, Banza.
Galatasaray : Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.
BU SEZON 3. MAÇ
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı Trabzonspor'u 2 maçta da yenmeyi başardı. Ligin 16. haftasında İstanbul'daki karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 4-3 kazandı. Karadeniz temsilcisinin gollerini ise Ozan Tufan (2) ve Simon Banza attı. İki ekip, ligin ikinci yarısında ise 4 gün önce karşı karşıya geldi. Papara Park'taki 35. hafta mücadelesini konuk takım Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın golleriyle 2-0 galip tamamladı.
GALATASARAY SON 7 MAÇI KAZANDI
Galatasaray, çıktığı son 7 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 karşılaşmayı da aldı. Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u ise 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi. Söz konusu müsabakalarda 22 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.
ZİRAAT TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU 2025?
Ziraat Türkiye Şampiyonu Galatasaray oldu.