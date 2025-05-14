Gaziantep Stadı'ndaki final müsabakası, saat 20.45'te başladı. Karşılaşmayı Hakem Cihan Aydın yönetti. Ziraat Türkiye Şampiyonu kim oldu 2025?

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Ozan, Nwakaeme, Banza.

Galatasaray : Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

BU SEZON 3. MAÇ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı Trabzonspor'u 2 maçta da yenmeyi başardı. Ligin 16. haftasında İstanbul'daki karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 4-3 kazandı. Karadeniz temsilcisinin gollerini ise Ozan Tufan (2) ve Simon Banza attı. İki ekip, ligin ikinci yarısında ise 4 gün önce karşı karşıya geldi. Papara Park'taki 35. hafta mücadelesini konuk takım Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın golleriyle 2-0 galip tamamladı.

GALATASARAY SON 7 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, çıktığı son 7 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 karşılaşmayı da aldı. Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u ise 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi. Söz konusu müsabakalarda 22 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

ZİRAAT TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU 2025?

Ziraat Türkiye Şampiyonu Galatasaray oldu.