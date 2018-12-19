Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 3 - Sivas Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Sivas Belediyespor'u konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Sivas Belediyespor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililer 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topu Batuhan Artaslan filelere gönderdi. 1-0
17. dakikada ceza sahası içinde Vahid Amiri'nin pasın topla buluşan Ekuban düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan'ın sağından ağlarla buluşturdu. 2-0
30. dakikada Fatih'in pasında topla buluşan Aykut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
35. dakikada Olcay'ın pasıyla ceza sahası içine giren Ekuban düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan'ın sağından filelere yolladı. 3-0
Stat: Medical Park
Hakemler: Bahattin Şimşek xxx, Kerem Ersoy xxx, Deniz Caner Özaral xxx
Trabzonspor: Uğurcan xx, Kamil Ahmet Çörekçi xxx, Hosseini xxx, Batuhan Artaslan xxx, Ibanez xxx, Zeki Yavru xx, Murat Cem Akpınar xx, Abdulkadir Parmak xx, Olcay Şahan xx, Vahid Amiri xxx, Ekuban xxx
Yedekler: Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kaplan, Hüseyin Türkmen, Rodallega, Kucka, Pereira, Semih Karadeniz, Novak, Nwakaeme
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Sivas Belediyespor: Serkan Demirol x, Serkan Yavuz x, Ali Zorlu x, Ali Aydın x, Fatih x, Berkay x, Mustafa Aydın x, Güray x, Aykut x, Ercüment x, Emrah x
Yedekler: Osman Şimşek, Murat Akgül, Eren Görür, Mehmet Fatih Ayık, Alpay, Gökhan Çırak
Teknik Direktör: Şenol Kürtçüoğlu
Goller: Batuhan Artaslan (dk. 9), Ekuban (dk. 17 ve 35) (Trabzonspor)
Sarı kart: Zeki Yavru (Trabzonspor) - TRABZON