Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci tur hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nın 5'inci turunda 3 Aralık Salı günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
01.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:17
Ziraat Türkiye Kupası'nın 5'inci turunda 3 Aralık Salı günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçların hakemleri şöyle:13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Özgüç Türkalp14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: Burak Şeker16.30 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: Direnç Tonusluoğlu18.30 Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
20.45 Fenerbahçe-İstanbulspor: Zorbay Küçük
Kaynak: DHA
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