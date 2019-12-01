Haberler » Spor » Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci tur hakemleri açıklandı - Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci tur hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5'inci turunda 3 Aralık Salı günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

01.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:17
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci tur hakemleri açıklandı

Ziraat 'nın 5'inci turunda 3 Salı günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

(TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçların hakemleri şöyle:

13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Özgüç Türkalp14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: Burak Şeker16.30 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: Direnç Tonusluoğlu18.30 Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

20.45 Fenerbahçe-İstanbulspor: Zorbay Küçük


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.