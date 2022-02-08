Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 2 İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Karagümrük, İH Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Bistrovic'in pasında topla buluşan Levent Mercan, soldan ceza sahasına girerek 2 rakibinden sıyrılıp uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi. 1-0

11. dakikada Bytyqi'nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortada müsait pozisyondaki Anicic kafayı vurdu. Viviano bu pozisyonda gole izin vermezken dönen topu Ahmed Hassan tamamladı ve skora eşitlik getirdi. 1-1

19. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan, Biglia'nın müdahalesi sonrasında yerde kalırken Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

21. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ahmed Hassan, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-2

28. dakikada Konyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı top Jimmy Durmaz'da kaldı. Bu futbolcu soldan son çizgiye inip arka direkteki Ahmed Musa'ya çıkardı. Ahmed Musa'nın ilk vuruşunda top üst direkten dönerken, Nijeryalı oyuncu kafayla tamamlayarak topu ağlara gönderdi. 2-2

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Karagümrük: Viviano xx, Biraschi x, Burak x, Caner xx, Jimmy Durmaz xx, Biglia x, Ahmed Musa xxx, Levent Mercan xxx, Bistrovic xxx, Balkovec xx, Karamoh x

Yedekler: Utku, Emre Mor, Borini, Samed, Serhat, Alparslan, Zukanovic, Salibur, Toure, Baniya

Teknik Direktör: Volkan Demirel

İH Konyaspor: Eray xx, Barış Yardımcı x, Adil x, Anicic xx, Alberk x, Oğulcan xx, Amilton xx, Çekici xx, Mpoku xx, Bytyqi xxx, Ahmed Hassan xxx

Yedekler: Mehmet, Rahmnovic, Guilherme, Hadziahmetovic, Uğurcan, Musa, Hüseyin, Ahmet Karademir, Michalak, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Levent Mercan (dk. 7), Ahmet Musa (dk. 28) (Karagümrük), Ahmed Hassan (dk. 11 ve dk. 21 pen.) (İH Konyaspor)

Sarı kartlar: Biglia (Karagümrük) - İSTANBUL