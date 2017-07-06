Ziraat Mühendisliğini Kazanana Kiralık Arazi

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi, daha kaliteli ziraat mühendisleri yetiştirmek için kayıt esnasında öğrencilerle arazi kiralama sözleşmesi yapacak.



HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Tarım İl Müdürlüğü yöneticileri, Ziraat Mühendisleri Odası, yetiştirici birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri yöneticileri ve çiftçi temsilcilerinin katıldığı "Şanlıurfa Tarım Paydaşları" aylık toplantısı, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsünde gerçekleşti.



Programda konuşan HRÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan, ziraat mühendisliğini daha cazip hale getirmek, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla bilgili, hevesli, gayretli, azimli ve kendi işini kuracak kadar öz güven ve cesarete sahip ziraat mühendisleri yetiştirmek için yeni bir uygulamayı başlatacaklarını belirtti.



Söz konusu uygulamayla 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren ziraat fakültesini kazanan öğrencilerle kayıt esnasında arazi kiralama sözleşmesi yapılarak, her bir öğrenciye bir dönüm arazi kiralayacaklarını aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:



"Böylece öğrenciler birinci yıldan itibaren kiraladıkları arazilerde tarımsal faaliyette bulunacaklar ve ürettikleri ürünleri satarak para kazanabilecekler. Hatta öğrenciler bu ürünlerine tarım sigortası yaptırabilecek ve başta Genç Çiftçi Projesi olmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çeşitli kredi ve desteklerine başvurma imkanına kavuşacaklar. Bu uygulamayla öğrenciler teorik bilgilerin yanı sıra pratik olarak öğrendiklerini, fiili olarak uygulayarak üretim yapacaklar ve okula devam ederken gelir elde edeceklerdir. Diğer yandan kooperatifçilik, tarım sigortacılığı gibi konularda beceri kazanacaklar."



Gündoğan, yeni uygulamalarla ziraat fakültesinin daha cazip hale geleceğini dile getirerek, öğrencilere bu yıl Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesini tercih etmelerini tavsiye etti.



Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mehmet Aksoy da arazi kiralama sözleşmesine sahip öğrencilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak olma ve kredilerden yararlanmalarının mümkün olacağını belirtti.