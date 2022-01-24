Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Projekt Varşova'yı ağırlayacak - Haberler Spor
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Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Projekt Varşova'yı ağırlayacak

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Projekt Varşova'yı ağırlayacak
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Polonya temsilcisi Projekt Varşova'yı konuk edecek.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Polonya temsilcisi Projekt Varşova'yı konuk edecek.

Başkent Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Grupta Ziraat Bankkart 6 puanla ikinci sırada yer alırken, Polonya temsilcisi 1 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi, voleybol, Polonya, Varşova, Spor, Haber

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