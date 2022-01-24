Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Projekt Varşova'yı ağırlayacak
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Polonya temsilcisi Projekt Varşova'yı konuk edecek.
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Polonya temsilcisi Projekt Varşova'yı konuk edecek.
Başkent Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Grupta Ziraat Bankkart 6 puanla ikinci sırada yer alırken, Polonya temsilcisi 1 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri