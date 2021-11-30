Ziraat Bankart, Greenyard Maaseik'i konuk edecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ziraat Bankart, Greenyard Maaseik'i konuk edecek

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Ziraat Bankart, Greenyard Maaseik'i konuk edecek

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında yarın Belçika'nın Greenyard Maaseik takımını ağırlayacak.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında yarın Belçika'nın Greenyard Maaseik takımını ağırlayacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title