Ziraat Bankart, Greenyard Maaseik'i konuk edecek

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında yarın Belçika'nın Greenyard Maaseik takımını ağırlayacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi?