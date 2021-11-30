Ziraat Bankart, Greenyard Maaseik'i konuk edecek
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında yarın Belçika'nın Greenyard Maaseik takımını ağırlayacak.
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında yarın Belçika'nın Greenyard Maaseik takımını ağırlayacak.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.
Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.— Haberler (@Haberler) November 29, 2021
Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi?
AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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