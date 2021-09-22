Zifte yapışan 3 köpek yavrusu hayvansever öğretmenin sayesinde kurtarıldı - Haberler
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Zifte yapışan 3 köpek yavrusu hayvansever öğretmenin sayesinde kurtarıldı

AA / Uğur Maşoğlu - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yol kenarına dökülen zifte yapışan 3 köpek yavrusu, hayvansever öğretmen Uğur Maaşoğlu'nun dikkati sayesinde kurtarıldı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde yol kenarına dökülen zifte yapışan 3 köpek yavrusu, hayvansever öğretmen Uğur Maaşoğlu'nun dikkati sayesinde kurtarıldı.

İlçedeki bir lisede öğretmen olarak görev yapan Maaşoğlu, Demirci Mahallesi Koyunbaba Barajı mevkisinde inleyen köpek sesleri duyunca, çevreyi kontrol etti.

Yol kenarına dökülen zifte yapışmış 3 köpek yavrusu gören Maaşoğlu, yavruları kendi imkanları ile kurtaramayınca Çubuk Belediyesine ihbarda bulundu.

Belediye ekipleri tarafından ziftten çıkarılan yavru köpekler, temizlenmeye çalışılarak tedavi altına alındı.

"Bu zifti buraya bırakan her kimse mutlaka cezalandırılmalıdır"

Maaşoğlu, AA muhabirine, eski Çubuk yoluna yakın yerde köpekleri ölmek üzereyken bulduğunu söyledi.

Köpekleri kurtarmak için uzun süre uğraştığını ancak ziftten çıkaramadığını anlatan Maaşoğlu, "Yaklaşık iki üç saat uğraştım. Sonra yardım istedim. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yavruları çıkarttık. Durumlarından uzun süre ziftte kaldıkları belli olan yavrulara su ve yiyecek verdik. Hayvanları mazotla temizleye çalıştık. İnşallah yaşarlar." diye konuştu.

Zifti yol kenarına döken sorumluların bulunmasını isteyen Maaşoğlu, "Bu zifti buraya bırakan her kimse mutlaka cezalandırılmalıdır. Hem tabiata hem de canlılara zarar veriyorlar." ifadesinde. bulundu.

Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Ersoy da olay yerinden alınan yavru köpeklerin, belediyeye ait veteriner kliniğinde ilk tedavilerinin yapıldığını belirterek, "Yavru köpekleri bir ileri tektik ve tedavi için Ankara Büyükşehir Belediyemize ait kliniğe gönderdik." dedi.

Zifte yapışan 3 köpek yavrusu hayvansever öğretmenin sayesinde kurtarıldı

Zifte yapışan 3 köpek yavrusu hayvansever öğretmenin sayesinde kurtarıldı

Zifte yapışan 3 köpek yavrusu hayvansever öğretmenin sayesinde kurtarıldı

Zifte yapışan 3 köpek yavrusu hayvansever öğretmenin sayesinde kurtarıldı
AA / Uğur Maşoğlu - Son Dakika Haberleri
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