Son dakika! Zeytinburnu'nda sanayi sitesinde yangın
06.10.2020 03:41 | Son Güncelleme: 06.10.2020 03:51
Son dakika haberine göre ZEYTİNBURNU'nda bulunan Maltepe Sanayi Sitesi'nin çatısındaki baraka alev alev yandı.
ZEYTİNBURNU'nda bulunan Maltepe Sanayi Sitesi'nin çatısındaki baraka alev alev yandı.
- İstanbul
Yangın, saat 02.45 sıralarında Maltepe Mahallesi Hastane Yolu Sokak'ta bulunan 4 katlı Maltepe Sanayi Sitesi'nin çatısındaki barakada çıktı. Bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını gören sanayi sitesinde bulunanlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine Bayrampaşa ve Zeytinburnu'ndan itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla çatıya çıkan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında baraka kullanılmaz hale geldi. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili polis çalışma başlattı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa BAKIRHAN