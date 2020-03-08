Zeytinburnu'nda millet bahçesi için ilk kazma salı günü vuruluyor
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Millet Bahçeleri, Ömer Arısoy, Zeytinburnu

Zeytinburnu'nda millet bahçesi için ilk kazma salı günü vuruluyor

Zeytinburnu'nda millet bahçesi için ilk kazma salı günü vuruluyor Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: "2014'te başlayan sürecin bugün sonuna gelmiş sayılırız" Zeytinburnu'nda yapılması planlanan millet bahçesi alanındaki yıkım çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Zeytinburnu...

08.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:20
Zeytinburnu'nda millet bahçesi için ilk kazma salı günü vuruluyor

Zeytinburnu'nda millet bahçesi için ilk kazma salı günü vuruluyor

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy:

"2014'te başlayan sürecin bugün sonuna gelmiş sayılırız"

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda yapılması planlanan millet bahçesi alanındaki yıkım çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "2014'te başlayan sürecin bugün sonuna gelmiş sayılırız. Önümüzdeki hafta salı günü Zeytinburnu askeri lojmanları yıkılmaya başlanıyor. Yıkımın işlemlerinin tamamlanması ise en geç 3 ay içerisin de olacağını düşünüyoruz" dedi.

İstanbul'un en geniş yeşil alanları arasında yer alacak olan Zeytinburnu Millet Bahçesi için geri sayım başladı. Zeytinburnu'ndaki askeri lojmanlarda ikamet eden ordu personelinin Başakşehir'de yapımı devam eden yeni askeri lojmanlara tahliye işlemi gerçekleştirilmesinin ardından Millet Bahçesi için ilk kazma yarından sonra vurulacak. Zeytinburnu Millet Bahçesi sahip olduğu 94 bin metrekarelik yüzölçümüyle Zeytinburnu'nun tam ortasında yer alacak. Sadece Zeytinburnu'na değil çevre ilçelere de İstanbul'un en özgün yeşil alanlarından birini sunmayı amaçlayan Zeytinburnu Millet Bahçesi'ne İstanbul'un her noktasından rahatlıkla ulaşılabilecek. Yıkım çalışmaları esnasında çevredeki hiçbir ağaca zarar verilmemesine ise özen gösterilecek.

"Burada gördüğünüz ağaçların tamamını koruyacağız"

Millet bahçesinin sadece Zeytinburnu için değil İstanbul için de ferahlama alanı olacağını belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy,"2014'te başlayan sürecin bugün sonuna gelmiş sayılırız. Önümüzdeki hafta salı günü Zeytinburnu askeri lojmanları yıkılmaya başlanıyor. Burada yaklaşık yüz bin metrekarelik bir alan vardı. Zeytinburnu'nun tam ortasında ve Zeytinburnu'nun tamamından yürüme mesafesinde olan bir yer burası. Bu askeri alanın elli beş bin metrekaresi millet bahçesi olarak düzenlenecek. Bu binalar ise yıkılacak, yıkımını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız yaptırılıyor. Burada gördüğünüz ağaçların tamamını koruyacağız. Çünkü bunlar yıllanmış ağaçlar ve bizim millet bahçesi için vazgeçilmez unsurlar" dedi.

"3 ay içerisin de olacağını düşünüyoruz"

Yıkım çalışmaları sırasında ağaçların korunacağının belirten Başkan Arısoy, "Bu ağaçları koruyarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir taraftan da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mız buranın millet bahçesi olması için ihalesini yaptı. Şuan sözleşme aşamalarındayız. Dolayısıyla yıkım biter bitmez millet bahçesinin yapımına başlanacak. Böylelikle Zeytinburnu'nda aktif yeşil alan dediğimiz ve bakımını bizim üstlendiğimiz 180 bin metrekarelik alanımıza, 55 bin metrekarelik yeni bir yeşil alan daha eklemiş olacağız. Bu yaklaşık üçte birlik yeni yeşil alan demek. Burası sadece Zeytinburnu için değil İstanbul için de ferahlama alanı olacak. Yıkımın işlemlerinin tamamlanması ise en geç 3 ay içerisin de olacağını düşünüyoruz" dedi.

Biyolojik gölet, piknik alanı, bisiklet ve koşu yolu

Zeytinburnu'nun her noktasından rahatlıkla ulaşılabilecek Millet Bahçesi'nde 3 bin 500 metrekarelik biyolojik gölet, renkli bitki deresi, spor sahaları, 420 metrekarelik 6 adet egzersiz (Fitness) istasyonu, bin 800 metrekarelik çeşitli yaş gruplarına uygun 3 adet çocuk oyun alanı, 3 metre genişliğinde 2 kilometrelik koşu parkuru, 2 metre genişliğinde 3 kilometrelik bisiklet yolu, 4 metre genişliğinde 2 bin 800 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, piknik alanı, toplam 33 metre genişliğinde çim tepeleri, 35 bin 300 metrekarelik yeşil alan, 4D Sinevizyon Merkezi, 700 çeşit bitki türünün koruma altına alındığı Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nin örneği sayılan Şifalı Bitkiler Bahçesi, kaya bahçeleri, süs havuzları, dinlenme ve oturma alanları, açık teraslı büfe, cami, bay, bayan ve engelli lavaboları, kültürel ve sosyal aktivitelerin yapılabileceği birçok alanlar yer alacak.

Zeytinburnu'nda millet bahçesi için ilk kazma salı günü vuruluyor

Kaynak: İHA

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Zeytinburnu'nda millet bahçesi için ilk kazma salı günü vuruluyor

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