Zeytin Dalı Harekâtı: Afrin'de Sivil Kayıp İddiaları Artıyor, Türkiye 'Propaganda' Diyor

Türkiye'nin Afrin'de 'terör örgütlerine yönelik' olduğunu açıkladığı Zeytin Dalı Harekatı'nda onuncu güne girilirken, harekat ve çatışmalar nedeniyle yaşamını yitiren sivillerin sayısı arttığı iddia ediliyor.

Aralarında Birleşmiş Milletler (BM) ve UNICEF'in de bulunduğu kurumlara ait sivil ölüm açıklamaları ve Afrin'deki haber kaynaklarından edinilen bilgiler, harekatta bugüne kadar çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği iddialarını içeriyor.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan bir Genelkurmay yetkilisi ise, operasyonda sivillerin yaşamını yitirdiği iddialarının doğru olmadığını söylüyor ve Türkiye'nin sivil kayıpları engellemek amacıyla her türlü önlemi aldığını belirtiyor.

Yetkili, sivil kayıp iddialarının Afrin'de faaliyet gösteren Kürt grupların bir propagandası olduğunu ifade ediyor.

BM ve UNICEF'in sivil ölüm açıklamaları Sivil ölümlerle ilgili ilk açıklama yapan kuruluşlardan biri BM oldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, geçen Salı günü düzenlendiği haftalık basın toplantısında, 'bombardıman ve çatışmalar nedeniyle bazı sivillerin öldüğünü' söyledi.

Dujarric, tüm taraflara 'sivilleri koruma' çağrısı yaptı.







Birlemiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) ise Cuma günkü açıklamasında Afrin'deki çocuk ölümlerine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"UNICEF, Suriye'nin kuzey batısındaki Afrin kentinde devam eden şiddette, en az 11 çocuğun öldüğü ve bundan daha fazlasının yaralandığına dair endişe verici haberler almıştır.

"Afrin'de aileler bölge içinde başka yerlere kaçıyorlar, daha önce yerinden ayrılmış 125 binden fazla insanın kaldığı, çok kalabalık kamplarda korunmaya çalışıyorlar, sert kış şartlarına maruz kalmış olarak ve şoke edici zor şartlarda yaşıyorlar. Güvenlik nedeniyle bölgeden ayrılmak isteyenlerin Afrin'den ayrılmasına engel olunduğu bildiriliyor.

"Şiddetin çok yoğun olması nedeniyle ailelerin binalarının bodrumlarında kapandığı haberleri geliyor."

Fransız Haber Ajansı AFP'nin Afrin'deki bir hastaneden geçtiği fotoğraflarda da ölü ve yaralı çocuklar görülüyor. SOHR: 42 sivil öldü

İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR), Pazar günü yaptığı açıklamada çatışmalar sırasında 42 sivilin öldüğünü belirtti.

SOHR, operasyonun başlamasıyla Pazar sabahına kadarki süre zarfında ölen sivillerin sayısının bu olduğunu, bu sivillerin 12'sinin çocuk, yedisinin kadın olduğunu belirtti.

SOHR, ağır yaralı sivillerin olması ve harekatın sürmesi nedeniyle bu sayının artabileceğini aktardı.







BBC'nin görüştüğü yerel kaynaklar: Sayı artıyor

Afrin'deki sivil kaynaklar da sivil ölüm sayısının onlarca olduğunu söyledi.

BBC'nin Perşembe akşamı görüştüğü, Afrin'deki bir hastanenin müdürü, Perşembe itibariyle yaklaşık 40 sivilin öldüğünü, 128 kişinin yaralandığını belirtti.

BBC Türkçe'nin Afrin'den görüştüğü yerel gazeteciler de çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti ve sayının arttığını söyledi. Suriye resmi haber ajansı: 86 sivil öldü

Suriye resmi haber ajansı SANA ise Pazar günü yayımladığı haberde, harekat boyunca toplam 86 sivilin öldüğünü, 198 sivilin yaralandığını bildirdi.

SANA ayrıca harekat ve çatışmalarda sivillerin evlerinin büyük zarar gördüğünü, Selahadin Eyyubi Camii, Jandaris mezarlığı ve Ain Dara gibi tarihi eserlerin de hedef olduğunu bildirdi.



Hükümet ne diyor?

Türkiye'de farklı yetkililerden yapılan açıklamalarda, harekatın en başından bu yana sivilleri hedef alınmadığı ve buna özen gösterdiği belirtiliyor.

BBC iddiaları sormak üzere Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay'la temasa kurdu.

Sorularımızı yanıtlayan Genelkurmay'dan bir yetkili, Türkiye'nin düzenlediği harekat sırasında sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söylüyor.

Yetkili, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki iddiaların Afrin'deki Kürt gruplardan kaynaklandığını ve "propaganda" olduğunu savunuyor.

Genelkurmay yetkilisi, sosyal medyada dolaşan görüntü ve fotoğrafların birçoğunun sahte olduğunu ve başka yerlerde, başka zamanlarda çekildiğini belirtiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), harekatla ilgili bugüne kadar yaptığı açıklamaların tamamında, "Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" ifadesine yer verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, "Sivillere TSK'nın zarar vermesi düşünülemez. Bizim dinimiz, ahlakımız, ordumuzun geleneği, kadın, çocuk, yaşlı, sivil, alim ve masumlara zarar vermeye manidir. Türkiye uluslararası toplumun eleştirilerinden çekindiği için değil doğru olduğuna inandığı için ahlakının kendisine emri olduğu için sivilleri korumaktadır. Onların kılına zarar gelmemesi için itina göstermektedir" dedi.