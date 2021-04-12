Zehir tacirinin evinde yüklü miktarda uyuşturucu çıktı

Denizli'de narkotik timleri zehir tacirinin evine düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde yakaladı.

Denizli'de narkotik timleri zehir tacirinin evine düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde yakaladı. Gözaltına alınan zehir taciri ise tutuklandı.

Denizli'de Narkotik timleri bir şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kısa süreli fiziki ve teknik takibin ardından zehir tacirinin evine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında zehir taciri gözaltına alınırken, bin 102 gram kannabinoid, 22 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 TL'n ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı