ZBEÜ'nün Zonguldak'a ekonomik katkıları kitapta toplandı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş:

"Üniversitelerin; şehrin hayatına, ekonomisine, sanayisine uygulanması açısından büyük katkılar yapabileceğini biliyoruz"

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Zonguldak'a ekonomik katkıları kitap haline getirildi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve protokol üyelerinin katılımıyla "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Zonguldak İline Ekonomik Etkisi" başlıklı kitap tanıtımı etkinliği Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Projenin yürütücüleri açılış konuşması çalışma hakkında bilgi aktardı.

"Üniversitemiz Zonguldak için her yönden çok önemli"

Üniversitenin kentle bütünleşmesi ve önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, "Kitabı bir an önce basalım ve şehrimize tanıtalım istedik. Zonguldak iline her ilde olduğu gibi üniversite-şehir etkileşiminde üniversitemizin şehre katkısı, iletişimi, gelişmesi nasıl bu konuyu bilimsel olarak çalışmış, kamuoyuna da bu konu hakkında bilgi verelim. Kitabın tanıtımını yapıp ilgili yerlere de ulaştıralım düşüncesiyle bu çalışmayı tamamlamak istedik. Nihayet tamamladık. Hocamın da dediği gibi verilerin 2016 yılına ait olmasının temel nedeni de budur. Yoksa çalışma zamanında tamamlandı. Ama bunun kamuoyuna sunulması bu nedenle biraz gecikti. Üniversitemiz Zonguldak için önemli her yönden ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim yönünden çok önemli. Bu amaçla da üniversitemiz tarafından birçok konuda kitap basıldı. Bir önceki rektörümüzün de önemli teşvikleri ve gayretleri oldu. Bu kitap çalışmaları bundan sonra da devam edecek. 31. kitabımızı basmış olduk. Bu yıl içerisinde bir kitabımız daha geliyor. Onun da çalışmalarını bitirebilirsek bu yıl onu da ilgililere ulaştıracağız. Bundan sonraki yıllarda da devam edecek. Böylece üniversitemizin şehirle iletişimi nasıl bunu daha görünür hale getirmeye çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

"Grizu 263 hesaplanamayan manevi bir getiri"

Üniversitelerin şehirlere olan katkılarını dile getiren Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş; Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan ve dünya ölçeğinde üst üste dereceler elde eden Grizu-263 takımına atıfta bulunarak 'manevi getiri, moral değer' dedi. Vali Bektaş, "Üniversitemizin şehrimize katkısı derken kitapta ekonomik katkıdan bahsediliyor. Aslında tabiki ekonomik katkı söz konusu. Ama ekonomiyi aşan da bir dizi katkı olduğunu biliyoruz. Özellikle üniversitesi olan bir şehirle üniversitesi olmayan bir şehrin farkını biliyoruz. Üniversitesi olmayan pek şehrimiz kalmadı ama... Üniversiteden de üniversiteye fark var. 40-50 bin öğrenciye sahip bir şehir elbette birçok avantajı da beraberinde yaşıyor. Bu doğal. Kitapta daha çok öğrencilerin varlığı, harcamaları, kılık kıyafet, barınma, gerek yerleşme ihtiyaçları gibi harcamalarını ayrıca üniversite fiziksel yapıların konumlanmasından onlardan doğan ihtiyaçların şehre çok yönlü katkıları ve ciddi bir çalışma masaya yatırılmış. Kitaplanmış ortaya konulmuş. Hocalarımız zaten bunu detaylıca anlatacak. Ben üniversitenin daha başka katkılarını umduğumuzu, beklediğimizi, gördüğümüzü ifade etmek isterim. Mesela bir Grizu-263 kulübü var. Mühendislik Fakültesi öğrencilerimizin dünya ölçeğinde iki yıl ard arda Zonguldak'ın adıyla kazandıkları başarı her türlü kavramın ötesinde. Hesaplanamayan bir manevi getiri, moral değer. Ayrıca üniversitelerin bilimsel çalışmalar yapan, araştırmalar yapan, gelişmelere imza atan kurumlar olarak bu bilimsel gelişmelerin şehrin hayatına, ekonomisine, sanayisine uygulanması açısından şehirlere büyük katkılar yapabileceğini biliyoruz. Doğrusu bu konuda beklentimiz ve umudumuz da var. Biz bir süredir şehirde çalışma yürütüyoruz. Şöyle bir mantıktan hareket ediyoruz. Kurumların şehirlerin, bölgelerin hatta ülkelerin bir stratejileri olması gerekir. Üzerinde odaklanmaları gerektikleri çeşitli kavramlar üzerinde belirli bir hedefe doğru yürüyüş planlamaları gerekir. Mevcut verilerden hareketle biz de şehrimize ve ilçelerimize bir hedef tayin etmeye çalıştık. Bazı kümelenme çalışmaları içerisine girdik" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kitap içeriği hakkında bilgiler aktarıldı.

