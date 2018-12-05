Zara'da Genç Çiftçilere Koyun Dağıtıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında 4 çiftçiye 136 koyun dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan proje kapsamında Zara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde 4 üreticiye 34'er Akkaraman ırkı koyun verildi.

Kaymakam Mehmet Sayın, dağıtım törenindeki konuşmasında, Bakanlığın bu projesinin Zara için bir şans olduğunu söyledi.

Koyunlarını alan çiftçilerin hem köyünde istihdam edildiğini, hem de imkan sağlandığını aktaran Sayın, "Temennimiz, bu koyunları sürüler halinde kırsalda görmektir." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş de "Proje kapsamında her bir besicimize Akkaraman ırkı 32 dişi, 2 erkek koyun teslim ediyoruz. 4 küçükbaş hayvan yetiştiricisi toplamda 136 koyun sahibi oluyor. İmkanlar değerlendirilmek için vardır. Bölgemiz küçükbaş hayvancılıkta çok gerilerde kalmıştır. Besicilerimize başarılı ve bereketli bir üretim diliyorum." diye konuştu.

Dağıtım törenine Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Zara Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Hüseyin Kaya, genç çiftçiler ve aileleri katıldı.