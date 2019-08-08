Zanka, Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelerde bulunduğu Danimarkalı stoper Mathias Jorgensen (Zanka) İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelerde bulunduğu Danimarkalı stoper Mathias Jorgensen (Zanka) İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı'nda 29 yaşındaki futbolcuyu, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Damien Comolli karşıladı.
Zanka, kariyerinde Danimarka'nın Kopenhag, Hollanda'nın PSV Eindhoven ile İngiltere'nin Huddersfield takımlarında forma giydi.