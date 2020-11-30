Zafer OSB'de yer teslimi yapıldı
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Zafer OSB'de yer teslimi yapıldı

30.11.2020 17:23 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:28
Zafer OSB'de yer teslimi yapıldı

Altıntaş Zafer OSB'de 81 milyon 772 bin 700 TL keşif bedelli birinci etap altyapı çalışmaları için ihaleyi alan firmaya yer teslimi yapıldı.

Altıntaş Zafer OSB'de 81 milyon 772 bin 700 TL keşif bedelli birinci etap altyapı çalışmaları için ihaleyi alan firmaya yer teslimi yapıldı.

I. Etap alanına ait yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu ve Telekom altyapı şebekesi inşaat sözleşmesi Kütahya Valisi Ali Çelik, KÜTSO Başkanı İsmet Özotraç ile firma yetkilisi Ahmet Nasuhoğlu tarafından imzalandı.

İmza törenine; AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, KÜTSO Başkan Yardımcısı Hasan Öncel, Zafer OSB Müdürü Göksel Ilgaz katıldı.

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"Kütahya için çok önemli bir gün"

Birinci etap altyapı sözleşmesinin 'hayırlı olmasını' dileyen Vali Ali Çelik, "Bugün Kütahya için çok önemli bir gün. İmzalanan sözleşmeyle birlikte Altıntaş Zafer OSB'de önemli bir yol alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın kredi desteği, milletvekillerimizin yoğun girişimleriyle Kütahya için çok önemli olan altyapı çalışmaları bugün itibarıyla başlıyor. Firma, önümüzdeki günlerde şantiye kurulum çalışmalarına başlayarak iş makinelerinin sevkini gerçekleştirecek. İlimizde istihdamı artırarak vatandaşımızın refahını yükseltecek olan Altıntaş Zafer OSB'nin bir an önce faaliyete geçmesi için iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank olmak üzere, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; Altıntaş'ımıza, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Altyapı çalışmalarının ihalede belirtilen tarihten önce tamamlanması planlanıyor. - KÜTAHYA

Zafer OSB'de yer teslimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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