Zafer Bayramı'nı futbol turnuvası ile kutladılar
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Zafer Bayramı'nı futbol turnuvası ile kutladılar

Zafer Bayramı'nı futbol turnuvası ile kutladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kepez Belediyespor Kulübü'nün 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlediği U14 Futbol Turnuvası'nda, çocuklar 'Zafer Kupası' için ter döktü.

Kepez Belediyespor Kulübü'nün 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlediği U14 Futbol Turnuvası'nda, çocuklar 'Zafer Kupası' için ter döktü.

Kepez Belediyespor Kulübü ile Kepez Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına U14 Futbol Turnuvası düzenlendi. Hasan Doğan Stadında gerçekleştirilen turnuvanın açılışına Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, Kepez Gençlik ve Spor Müdürü Yüksel Dorul, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Antalya Başkanı Metin Bulut, genç futbolcular ile aileleri katıldı.

"Başarı diledi"

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Çatal, "Bu yıl 99'uncusunu kutladığımız Zafer Bayramı kutlamaları programı bünyesindeki Zafer Kupası Turnuvamıza katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Aslında 30 Ağustos bir sonuçtur. Türk milletinin topyekün birlik ve beraberliğinin zaferinin sonucudur. Spor ise netice oyunudur. Ata'mızın dediği gibi, bazı zaferler vardır sonsuza kadar kutlanır, bu zafer de sonsuza kadar kutlanacaktır" diye konuştu.

"Çifte kutlama"

Turnuvaya katılan Kundu Spor, Çisem Spor, Kepez Belediyespor, Doğuyaka Spor, Şimşek Spor, DSİ Spor, Özer Spor ve Antalyaspor takımları, ilk maçlarını 2 grup halinde yaptılar. İlk maçın ardından Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Antalya Başkanı Metin Bulut'un doğum günü kutlandı. Bulut için sahaya getirilen doğum günü pastası etrafında toplanan futbol adamları, başkanlarını alkışlayarak yeni yaşını kutladı. Tüm maçların yapıldığı Hasan Doğan Stadında üçüncülük maçı 2 Eylül'de saat 18.00'de, final maçı ise 19.00'da gerçekleşecek. - ANTALYA

Zafer Bayramı'nı futbol turnuvası ile kutladılar
Zafer Bayramı'nı futbol turnuvası ile kutladılar
Zafer Bayramı'nı futbol turnuvası ile kutladılar
Zafer Bayramı'nı futbol turnuvası ile kutladılar
Zafer Bayramı'nı futbol turnuvası ile kutladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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