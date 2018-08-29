Zafer Bayramı'na Doğru

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Coşkun mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin milli birliğini muhafaza eden milletin en zor şartlarda bile esaret altına alınamayacağının tarihi bir ispatı olduğunu belirtti.



30 Ağustos'un, Türk milletinin bağımsızlığına her şeyden daha fazla önem verdiğinin nişanesi anlamına geldiğini ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:



"Milli birliğini muhafaza eden bir milletin en zor şartlarda bile esaret altına alınamayacağının tarihi bir ispatı olan 30 Ağustos Zaferi, milletimizin tarih boyunca var olan bağımsızlık inancının, vatan ve bayrak sevgisinin ölümsüz bir ifadesi, Türk ordusunun da disiplin ve kahramanlığının göstergesidir. Tarih boyunca karşılaştığı engelleri birlik ve beraberlik içinde, kararlı duruşuyla aşan aziz milletimiz bugün de istiklalimizi tehdit eden dış güçler ve onların içerdeki uzantıları olan şer odaklarına aynı kararlılıkla cevap vermekten asla çekinmemiştir ve çekinmeyecektir. Tarihte hiçbir dönem dayatma ve sömürüyü kabul etmeyen bir milletin fertleri olarak bugünkü mevcudiyetimizin yegane dayanağı da aynı onurlu duruştur. Bu duygu ve düşüncelerle Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum."