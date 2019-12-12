Yüzmedeki gururumuz Emre Sakçı: Sıra olimpiyatta

12.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:52

İskoçya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda ülkemize tarihin ilk madalyasını getiren, erkeklerde Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye 19 yıl sonra madalya sevinci yaşatan İzmirli Emre Sakçı, gözünü 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na çevirdi.

Glasgow kentinin ev sahipliği yaptığı Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda kurbağalama 50 metre erkekler finalinde 25.82'lik derecesiyle ülkemize gümüş madalya kazandıran 22 yaşındaki genç sporcu, hedefinin kariyerinde ilk kez katılacağı Japonya'daki Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda final yüzmek olduğunu söyledi. Avrupa Şampiyonası'ndan döner dönmez antrenmanlara yeniden başlayan Emre Sakçı, "Şampiyonada ilk madalyamızı aldık. Milli takım olarak iyi derecelerle döndük, birçok final yüzdük. Türk yüzmesi son yıllarda güzel ivme kazandı. Bu ivmeyi taçlandırmak güzel" diye konuştu.

Kaynak: DHA