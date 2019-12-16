Yüzde 40 Hibeli düve alımı destek başvuruları başladı

16.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:05

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, damızlık gebe düve ile 8-15 aylık boş dişi sığır ve manda alımına yüzde 40 hibe desteği uygulamasının yürürlüğe girdiğini söyledi.



Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, damızlık gebe düve ile 8-15 aylık boş dişi sığır ve manda alımına yüzde 40 hibe desteği uygulamasının yürürlüğe girdiğini belirterek, başvuruların 16 Aralık 2019 - 14 Ocak 2020 tarihleri arasında İl ve İlçe Müdürlüklerine yapılacağını belirtti. Desteklenecek gebe düve fiyatı 12 bin 500 TL/ Baş, boş dişi sığır 8-15 aylık 7 bin 500 TL/ Baş, gebe manda 10 bin TL/ baş, Boş dişi manda 8-15 aylık 6 bin TL baş olarak belirlenmiş olduğunu belirten Çataklı, desteklemenin hayvancılık yapmak ve işletmelerini büyütmek isteyen yetiştiriciler için güzel bir fırsat olduğunu dile getirdi. Her işletme için kapasitesinin 10 başa tamamlanacak şekilde destekleme alacağını belirten İl Müdürü desteklenecek ırkların; Etçi ırklar: angus, charolais, limousin, hereford, belgiun blue. Kombine ırklar: simental, montofon, mondbeliard., Sütçü ırklar: jersey, holstein olduğunu belirtti. Yetiştiricilerimizin işletmelerine şartlara uygun olarak aldıkları 1-10 hayvan için yüzde 40'ının destekleneceğini belirten İl Müdürü Cemalettin Çataklı ayrıntılı bilgi için İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat etmelerini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA