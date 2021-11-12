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Yusuf Yazıcı bombası patlamak üzere! Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı

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Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Yusuf Yazıcı, Bordo-Mavili formayı giymeye hazır. Trabzonspor yönetimi, Lille kulübüyle görüşmelere başlıyor.

Devre arasında yapılacak takviyeler konusunda çalışmalara yine erken başlayan Trabzonspor, bomba bir hamleye hazırlanıyor. Bu sezon Fransız kulübünde pek çok maçta yedek kalan ve Ligue 1'de 13 haftada toplam 392 dakika şans bulabilen 24 yaşındaki yıldız, Lille'de mutsuz.

Yusuf Yazıcı bombası patlamak üzere! Trabzonspor'a yeşil ışık

GELMEK İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre; Yusuf Yazıcı, Bordo-Mavili formayı giymeye hazır. Trabzonspor, Lille kulübü ile görüşmeleri hızlandıracak. Sezon sonuna kadar kiralanması gündemde. Satın alma opsiyonuyla ilgili bir gelişme yok. Bu maddenin olması beklenmiyor.

TAZMİNATI VAR

Yusuf Yazıcı'nın Türkiye'de başka bir takıma satılması halinde 'Lille, Trabzonspor'a 20 milyon euro tazminat öder' maddesi var. Ancak kiralanma tazminatının olup olmadığıyla ilgili net bir bilgi yok.

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Yorumlar (1)
Boş Yapma Doldur:Bombami ne bombası giderken bomba gelirken bomba. Bir gün havaya uçacağız
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