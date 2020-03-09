SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Yusuf Şimşek: "Bursaspor ile zorlu bir maç oynayacağız" - Spor
Balıkesirspor, Yusuf Şimşek, Bursaspor, Spor

Yusuf Şimşek: "Bursaspor ile zorlu bir maç oynayacağız"

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, yarın Bursaspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirtti.

09.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:29
Yusuf Şimşek:

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, yarın Bursaspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirtti.


Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, düzenlediği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bursaspor'un şampiyonluğa oynayan bir takım olduğunu ama son haftalarda düşüş yaşadığını hatırlatan Şimşek, "Biz takım olarak Adanaspor maçından sonra oyuncularımla konuştum. Çok çabuk bir şekilde Bursaspor maçına hazırlanmaya başladık" diye konuştu.


Deneyimli çalıştırıcı, sakat ve cezalı futbolculara da dikkat çekerek şöyle konuştu:


"Adanaspor maçından sonra oyuncularımla konuştum. Biz her şartta Bursa maçına hazırız, kazanmak için sahaya çıkacağız. İçeride oynadığımız iki maçta 1 mağlubiyet, 1 de beraberliğimiz var. İnşallah bu maç galibiyetle sonuçlanacak. Anıl Taşdemir sakat, Mrsic ve Kethevoama cezalı ama ben futbol oynadığım dönemde de şimdi de şunu düşünürüm; sahaya 11 kişi çıkıyor, kimin olduğu önemli değil. Kimin nasıl mücadele edeceği önemli."


"Hiç kimse kulübün üstünde değildir"


Vukovic'in oynamamasıyla ilgili bir soruyu da cevaplandıran Şimşek, şunları kaydetti:


"Vukovic'in bu takım için yaptıkları unutulmaz. Vukovic'e de kulübün yaptıkları belli. Aşağı yukarı 5 yıldır burada, muhtemelen 1.5 yıldır maddi olarak fazla hak almıyordur ama 3.5 yıldır da kulüpten parasını almıştır. Sezon başında transferin açılmasında kulübe yardımcı olmuş, güzel bir olay ama hiç kimse kulübün üstünde değildir. Herkesin bir yeri vardır. Vukovic, 5-0'lık İstanbulspor maçının ardından cezalı duruma düştü. Atilla oynadı, bana göre de çok güzel oynadı. O yüzden Atilla'yı kesmek haksızlık olur diye düşünüyorum. Atilla 1.5 yıldır beklemiş, Vukovic de bekleyecek. Vukovic iyi kaleci, iyi insan ama bu benim tercihim. Herkesin de saygı duymasını bekliyorum."


Taraftarlardan desteklerini esirgememelerini isteyen Yusuf Şimşek, sonuna kadar savaşırlarsa play-off ile Süper Lig'in hayal olmadığını da sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Spor
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Spor
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Spor
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Spor
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Spor
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Spor
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Donald Trump Angela Merkel Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Can Yaman Müslüm Gürses Şahan Gökbakar
Spor Burak Yılmaz Gökhan Gönül Berkay Şahin İsmail Kartal Malcolm Thomas
Daha Fazla Adana İtalya Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Yusuf Şimşek: "Bursaspor ile zorlu bir maç oynayacağız" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 15:21:18. #1.15#