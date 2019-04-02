Yurttaş: "Abd'ye İhracat Başlıyor"

Evren Yurttaş, "Trimbox, 220V-380V şebekeleri için dünyanın birçok ülkesine üretim yaparken, şimdi 110V seçeneği ile ABD'ye başta olmak üzere, bu voltajla çalışan ülkeleri de hedef gamına aldı. İlk 110V gönderimi seri üretime alınarak çok yakında ABD'ye sevk edilecek" dedi.

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, elektrik-elektronik cihazların yanmasını ve yangın çıkarmasını engellediğini belirttiği Trimbox'un ABD'ye ihracatına başlayacaklarını duyurdu. Yurttaş, "Şüphesiz tüm sanayicilerin en büyük başarısı ülkelerinden yurtdışına ürün satışı yaparak, ülkelerine döviz girdisi sağlamaktır. Özellikle bu ülkelerden biri ABD ise anlamı daha da artmakta, bir de teknoloji ürünüyse ve katma değerli ise çok daha anlamlı olmaktadır.

ABD'ye ihracatın anlamlı olmasının en önemli sebebi teknolojik tüm gelişimleri neredeyse bünyesinde barındırması ve tüm dünyaya satmasıdır. Bir teknoloji ne kadar ihtiyaç olursa olsun, menşei ABD gibi dünyadaki birkaç ülkeden biri değilse alışkanlık haline gelerek tüketilir veya kullanılır olması olası değildir. İşte bu konu ABD'ye ihracatın önemini bir kez daha gündeme getiriyor" dedi.

Dünyadaki en gelişmiş teknolojileri üreten dev markaları bünyesinde barındıran ABD'deki teknolojik ürün veya makinelerin birkaç ortak özelliğinden biri elektrik ile çalışmaları olduğunu söyleyen Yurttaş, "İkincisi ise elektrikte meydana gelecek aşırı gerilimlere dünyanın geri kalanında üretilen diğer markalar gibi garanti vermemeleridir. İşte bu ortak açıklık, Tür-kiye'den Trimbox markasının doğmasına sebep oldu ve Trimbox; yıldırım ve trafo patlaması dahil elektrik-elektronik cihazların yanmasını ve yangın çıkarmasını engelliyor.

Trimbox'ın Amazon üzerinden EAN kodları tanımlandı

12 yıldan beri Bursa'daki fabrikasında üretimine aralıksız devam eden Trimbox, 220V-380V şebekeleri için dünyanın birçok ülkesine üretim yaparken, şimdi 110V seçeneği ile ABD başta olmak üzere, bu voltajla çalışan ülkeleri de hedef gamına aldı. İlk 110V gönderimi seri üretime alarak çok yakında ABD'ye sevk edecek olan Trimbox'ın Amazon üzerinden EAN kodları tanımlandı ve diğer ürünleri de buradan servis edilebilecek" şeklinde konuştu.

Yurttaş son olarak, "Dünyadaki en büyük teknolojileri elektrik hasarlarına karşı korumak, bundan kaynaklı elektrik yangınlarını engellemek markamız, şirketimiz ve ülkemiz adına son derece gurur verici bir gelişmedir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA