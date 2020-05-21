Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor.

Şehirlerin en işlek caddeleri kontrollü sosyal yaşam çerçevesinde hareketleniyor, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına da büyük ölçüde riayet ediliyor.

Ankara'nın işlek bölgeleri olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Sıhhiye ve Ulus meydanları normalleşme süreciyle kısmi yoğunlaştı.

Başkentlilerin taze gıda, tavuk, balık, sakatat, sebze, meyve ve aktar ürünlerini yoğunlukla satın aldığı Ankara Ulus Hali'nde, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk gözlendi.

Ulus Hali'nde denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşları kontrollü şekilde alışveriş için içeri aldı.

Vatandaşların maske kullanımına özen gösterdiği kentte, yaya ve araç trafiğinde hareketlilik yaşandı.

İstanbul'da Bağdat Caddesi ve Üsküdar Meydanı kalabalık

İstanbul'da Ayasofya, Sultanahmet, Eyüpsultan ve Eminönü meydanlarında genel olarak sessizlik hakim. Eminönü'ndeki Kadıköy ve Üsküdar vapur iskelelerinde herhangi bir yoğunluk görülmedi.

Kadıköy'deki Bağdat Caddesi ile Üsküdar Meydanı'ndaki PTT ve banka şubelerinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Beyoğlu'nda da Barbaros Bulvarı, Taksim Sıraselviler Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı'nda zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanırken İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakimdi. Trafik polisleri de kontrol noktalarında denetim gerçekleştirdi.

İzmir ve çevresinde bayram öncesi hareketlilik

İzmir'in Konak, Alsancak, Bornova, Karşıyaka gibi merkezi noktaları, Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlarla hareketlendi. Hava sıcaklığının biraz da olsa düşmesiyle meydan, cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Uşak'ta yetkililerin "Evde kal" çağrılarına rağmen bazı noktalarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım Caddelerinde yer yer yoğunluk oluştu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı kentte, vatandaşların bu karara uyduğu görüldü. Öte yandan vatandaşlar, sosyal mesafeye uymaları konusunda güvenlik güçleri tarafından sık sık uyarıldı.

Manisa'da kentin işlek cadde ve meydanlarında yoğunluk gözlendi. Ramazan Bayramı öncesi alışveriş için İbrahim Gökçen Bulvarı, İzmir, Kenzi, Kumludere, 8 Eylül, Mustafa Kemal Paşa Caddelerine çıkan Manisalılar, çarşıda yoğunluğa neden oldu.

Aydın'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı önceki günlere göre az sayıda vatandaşın dışarıda olduğu görüldü. İstasyon Meydanı ile Atatürk Kent Meydanı'nda sakinlik hakimdi.

Denizli'de, Ramazan Bayramı öncesi pazar yerlerinde ve banka önlerinde bir miktar hareketlilik yaşandı.

Afyonkarahisar'da kentin işlek caddelerinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk vardı. Özellikle banka ve PTT önlerinde yoğunluk görüldü.

Trakya'da insan ve araç yoğunluğu hareketliliği

Edirne'de düne göre cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı. Ramazan Bayramı alışverişi yapmak için dışarı çıkan vatandaşlar Saraçlar ve Çilingir Caddelerinde zaman zaman hareketlilik oluşturdu. Banka şubeleri ve fatura ödeme noktalarının önünde sıra bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

Kırklareli Caddelerindeki market ve banka şubeleri önününde de yoğunluk yaşandı.

Tekirdağ'da ise "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu. Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu görüldü.

Bursa ve çevresinde kısmi yoğunluk

Bursa'nın en işlek noktalarından Tarihi Kapalı Çarşı, Ulu Cami civarı, Kent ve 15 Temmuz Demokrasi meydanları gibi bölgeler ile kentin ana arterlerinde yaya ve araç trafiğinde artış vardı.

Eskişehir'de 2 Eylül, İsmet İnönü ve Şair Fuzuli Caddeleri ile Porsuk Çayı çevresinde kısmen yoğunluk oluştu.

Balıkesir'de salgın öncesi ticaretin yoğun olduğu Ali Hikmet Paşa Meydanı ve Milli Kuvvetler Caddesi ile Çankaya Sokağı'nda sakinlik hakimdi.

Çanakkale'de Çarşı ve Demircioğlu Caddelerinde geçen haftalardaki sessizlik yerini kalabalık görüntülere bıraktı. Bazı bankalar ile PTT şubelerinin önünde ise uzun kuyruklar oluştu.

Yalova'da tedbirler kapsamında gezilmesi yasaklanan sahil şeritleri haricinde şehir merkezinde yoğunluk zaman zaman artış gösterdi.

Bilecik'te Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda kısmi yoğunluk yaşandı.

Güney illeri sakin

Turizmin gözde illerinden Antalya'da, yaz aylarında her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajları salgın önlemleri kapsamında sakinliğini koruyor. Kentin cadde ve sokaklarının da hem Kovid-19 tedbirleri hem de sıcak hava nedeniyle vatandaşların büyük oranda evde kaldıkları gözlendi. Güllük ve trafiğe kapalı olan Kazım Özalp Caddelerinde kısmen yoğunluk yaşandı, özellikle 100. Yıl ve Yener Ulusoy Bulvarlarında araç trafiği görüldü.

Muğla merkez ve turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'nin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajları tedbirler kapsamında boş kaldı.

Burdur ve Isparta'da da cadde, sokak ve meydanların kısmen hareketli olduğu gözlendi.

Doğu Akdeniz "Evde kal" çağrısına uydu

Adana'da, kentin işlek yerlerinden Atatürk Caddesi, Ziyapaşa Bulvarı, Uğur meydanları ile Atatürk Parkı ve Merkez Park'ta sakinlik hakimdi.

Mersin'de Cumhuriyet Alanı ile Atatürk Parkı'nda sessizlik hakim olurken, kentin bazı noktalarında araç trafiğinde artış olduğu gözlendi.

Hatay'ın en işlek alanlarından Atatürk ve 15 Temmuz Milli İrade parkları da vatandaşların "Evde kal" çağrısına uymasıyla yine boş kaldı.

Osmaniye'de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının sakin olduğu gözlendi.

Konya'da camilerden "zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" uyarısı

Konya, Aksaray ve Karaman'da "Evde kal" çağrısına kısmen uyuldu.

Konya'da salgın nedeniyle ciddi oranda boş kalan Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı ve Kültür Parkı'nda önceki günlere göre hareketlilik gözlendi. Ramazan Bayramı nedeniyle market önlerinde yer yer yoğunluğun oluştuğu kentte polis ekiplerinin denetimleri sürerken, bazı camilerden "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" uyarıları yapıldı.

Aksaray'daki banka şubeleri ve market önlerinde kısmi yoğunluk oluştu. Polis ekipleri, kalabalık olan yerlerde vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu.

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddelerinde kalabalık arttı. Polis, cadde girişlerinde vatandaşların ateşini ölçtü.

Kamusal alanlarda maskesiz gezmenin yasaklandığı Sivas'ta, "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuldu. Ramazan Bayramı öncesinde şehrin ana cadde ve sokaklarında hareketlilik gözlendi.

Kırıkkale'de kent merkezinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşlara araçların hoparlörlerinden sürekli sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları ve işleri bitince evlerine gitmeleri konusunda uyarıda bulunuyor. Kurallara uymayanlara idari para cezası yazılıyor.

Yozgat'ta havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor. Emniyet ekipleri ise sürekle sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Niğde Ömer Halisdemir ile Cumhuriyet Meydanları ve Dr. Sami Yağız Caddesi'nde Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşandı. Dışarıya çıkanların koronavirüs tedbirlerine büyük ölçüde riayet etmediği görüldü.

Nevşehir'de cadde ve sokaklarda vatandaşlar yoğunluk oluştururken bazı noktalarda polis zaman zaman sosyal mesafenin korunması için anons yaptı. Kentin işlek caddelerinde araç kuyrukları da görülürken market ve mağazalara maskesiz kişiler alınmıyor. AVM girişlerinde ise görevliler müşterilerin ateşini ölçtü.

Kırşehir'de cadde, meydan ve sokaklar da kısmen sakinlik yaşanıyor. Belediye hoparlörlerinden ve polis araçlarından uyarılar yapılarak vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları isteniyor.

Kayseri'de de bayram öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşanıyor.

Doğu ve Güneydoğu'da pazar yerleri kalabalık

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da işlek caddeler ile pazarlar ve gıda satışı yapılan yerlerde yaya hareketliliği yaşandı.

Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te ise işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluğun kısmen arttığı gözlemlendi.

Van'da Ramazan Bayramı dolayısıyla alışverişe çıkan çok sayıda kişi, kentin en işlek caddeleri Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanı'nda kısmen yoğunluğa neden oldu.

Polis ekiplerinin vatandaşları sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardığı kentte, İl Hıfzıssıhha Kurulu da salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla bayram öncesi bazı yasaklama kararları aldı.

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da şehirlerin en işlek cadde ve meydanlarında bayram öncesinde kısmi yoğunluk oluştu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri de araçlarıyla sosyal mesafenin korunması ve vatandaşların evlerine dönmesi konusunda anons yaptı.

Erzurum'da, Cumhuriyet Caddesi, Havuzbaşı Kent Meydanı, Yakutiye Kent Meydanı ile Tebrizkapı ve Erzincankapı semtlerinin sakin olduğu görüldü. Şehrin ana arterleri arasında olan Gürcükapı semtinde ise kısmi hareketlilik olduğu gözlendi.

Kars'ta Kazım Karabekir ile Faikbey caddeleri, Cumhuriyet Meydanı ve Kars Kalesi çevresinde sessizlik hakim oldu.

Ağrı'da Yeni Van, Erzurum ve Kağızman caddelerinde sakinlik yaşanırken, bazı ara sokaklar ile semtlerde kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da sessizlik hakimliğini korurken, dışarı çıkanların maske taktıkları görüldü.

Erzincan'da ise Cumhuriyet Meydanı ile Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddelerinde kısmi hareketlilik yaşandı.

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta da Kovit-19 ile mücadele kapsamında valiliklerce alınan tedbirler uygulandı ve vatandaşlar da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uydu.

Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulundu.

Doğu Marmara ve Karadeniz'de durum

Sakarya'da kentin en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Dar Sokak'ta kısmen insan ve araç yoğunluğu oluştu.

Kocaeli'de Yürüyüş Yolu, çevresi ile Fethiye Caddesi'nde yaya yoğunluğu dikkati çekti.

Kentin simge yerlerinden tarihi Fevziye ve Yeni Cuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda ise sakinlik hakimdi.

Karabük'ün normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bariyerlerle kontrol altına alınan Kemal Güneş, Menderes, Zonguldak ve Albay Karaoğlanoğlu caddelerinde ekipler, denetimlerini sürdürdü.

Ateş ölçümü yapan ekipler, vatandaşların sosyal mesafe gözetmeden yürümesine, banka önlerinde kuyruk oluşturmasına ve marketler hariç iş yerleri önünde araç park edilmesine izin vermedi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu, tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor.

Bolu'da, şehrin normal zamanlarda en işlek adreslerinden İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında zaman zaman yaya yoğunluğu görüldü. Kentin en geniş yeşil alanları Karaçayır ve Atatürk Orman parkları ise sakindi.

Düzce'de cadde ve sokaklarda, özellikle banka ve PTT şubeleri ile kargo firmaları önünde hareketlilik yaşandı.

Yaya trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Avni Akyol ile İsmet İnönü parkları girişlerinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, vatandaşların ateşini ölçtü.

Zonguldak'ın normal zamanlarda en işlek adreslerinden olan Gazipaşa Caddesi'nde araç ve yaya trafiğinde kısmi yoğunluk yaşandı.

Özellikle banka, PTT ve kargo şubeleri ile marketlerin önünde yoğunluk oluşan kentte vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Bartın'da vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı, çıkanlar da maske kullandı.

Öte yandan, Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşların pazar yeri ve marketlerde yoğunluk oluşturmaması için tedbirler alındı.

Trabzon, Ordu, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane...

Trabzon, Ordu, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane'de, güzel havanın da etkisiyle özellikle iş yeri, banka şubeleri, market ve dükkanların bulunduğu cadde ve sokaklarda kısmen insan hareketliliği gözlenirken önlemlerin yoğun uygulandığı yerlerde sessizlik hakim.

Maske takma zorunluluğu getirilen Trabzon'daki bazı cadde ve sokaklar ile Gümüşhane kent genelinde polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Artvin ve Rize'de ise önceki haftalara nazaran insan ve araç trafiğinde artış gözlendi.

Samsun, Sinop'ta yaya ve araç trafiği vardı

Samsun'un en işlek merkezlerinden Mecidiye, İstiklal ve Gazi caddeleri ile Saathane Meydanı civarında Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş yapan vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluşturdu.Trafikte ise Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı ve 100. Yıl Bulvarı'nda yer yer araç yoğunluğu bulunuyor.

Sinop, Tokat, Çorum caddelerinde yaya ve araç trafiği gözlendi.

Kastamonu'nun Nasrullah Meydanı'nda yer yer yoğunluk, Cumhuriyet Meydanı'nda ise sakinlik hakimdi.

Çankırı'da Atatürk Bulvarı'nda kısmen araç yoğunluğu bulunurken yaya yoğunluğunda düşüş olduğu gözlendi.

Amasya'daki Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu da vatandaşların "Evde kal" çağrısına uymasıyla boş kaldı.

Kaynak: AA