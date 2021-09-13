Yurt dışından kaçak yollarla getirdiği kas yapıcı maddeleri satmaya çalışan şüpheli yakalandı - Haberler
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Yurt dışından kaçak yollarla getirdiği kas yapıcı maddeleri satmaya çalışan şüpheli yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'da, yurt dışından kaçak getirdiği kas yapıcı hapları burada paketleyip marka etiketiyle sattığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da, yurt dışından kaçak getirdiği kas yapıcı hapları burada paketleyip marka etiketiyle sattığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla ülkeye sokulup sahte etiketlerle satmaya çalışan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar sırasında, Bayrampaşa Orta Mahalle'deki bir adreste, vücut geliştirme amaçlı kullanılan kas yapıcı hap, toz ve sıvıların paketlenerek üzerlerine son kullanma tarihi yapıştırıldığını ve piyasaya sürülmek istendiğini belirledi.

Adrese baskın yapan ekipler, şüpheli M.H.'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan bin 704 kutu farklı marka ve miligramlarda steroid içerikli kas yapıcı hap, 3 bin 320 adet marka ve etiketi bulunmayan sıvı dolu ampul ile 1 adet son kullanma tarihi basma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.H'ye kaçakçılık suçlarını kapsayan 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

Yurt dışından kaçak yollarla getirdiği kas yapıcı maddeleri satmaya çalışan şüpheli yakalandı

Yurt dışından kaçak yollarla getirdiği kas yapıcı maddeleri satmaya çalışan şüpheli yakalandı

Yurt dışından kaçak yollarla getirdiği kas yapıcı maddeleri satmaya çalışan şüpheli yakalandı

Yurt dışından kaçak yollarla getirdiği kas yapıcı maddeleri satmaya çalışan şüpheli yakalandı
AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yurt dışından kaçak yollarla getirdiği kas yapıcı maddeleri satmaya çalışan şüpheli yakalandı - Haberler
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