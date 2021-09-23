Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 89 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Eylül ile biten haftada net 89 milyon dolarlık hisse senedi ve 1,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı, 12,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Eylül itibarıyla 23 milyar 143,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 17 Eylül'de 22 milyar 999,5 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 334 milyon dolardan 7 milyar 388 milyon dolara yükseldi. ŞBS stokları ise 249,5 milyon dolardan 251,7 milyon dolara çıktı.