Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

17.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:45
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Aralık haftasında 41 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Aralık haftasında 41 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Aralık haftasında net 41 milyon dolarlık hisse senedi ve 99 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 4,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 Aralık itibarıyla 24 milyar 931,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 25 milyar 207,7 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 6 milyar 195 milyon dolardan 6 milyar 248,6 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 4,5 milyon dolarlık satışla 228,1 milyon dolardan 223,6 milyon dolara geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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