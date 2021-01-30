Son dakika haber... Yunus Mallı, Trabzonspor için Türkiye'de
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Son dakika haber... Yunus Mallı, Trabzonspor için Türkiye'de

30.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:24

Gelen son dakika haberlerine göre Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı milli futbolcu Yunus Mallı, Türkiye'ye geldi.

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı milli futbolcu Yunus Mallı, Türkiye'ye geldi.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg'da forma giyen Yunus, Hannover'den Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçuşuyla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Heyecanlıyım. İnşallah güzel bir süreç olur. Transferle ilgili 'Kesinleşti.' diyebiliriz ancak Trabzonspor ile daha yapmamız gereken şeyler var. Trabzon'a gidip onları halledeceğiz. Sonrasında gereken bilgiler kulüp tarafından verilir." diye konuştu.

İstanbul'a amcasıyla birlikte gelen Yunus, İstanbul'dan transit uçuş ile Trabzon'a geçecek.

A Milli Takım'da 25 maça çıkan ve 1 kez fileleri havalandıran Yunus Mallı, Wolfsburg'da ise bu sezon 1 lig, 1 de kupa maçında forma giydi.

Son dakika haber... Yunus Mallı, Trabzonspor için Türkiye'de
Son dakika haber... Yunus Mallı, Trabzonspor için Türkiye'de
Son dakika haber... Yunus Mallı, Trabzonspor için Türkiye'de
Son dakika haber... Yunus Mallı, Trabzonspor için Türkiye'de

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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