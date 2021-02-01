Yunus Mallı kimdir? Yunus Mallı kaç yaşında mevkiisi ne?

Transfer döneminin en çok konuşulan oyuncularından Yunus Mallı hayatı ve kariyeri ile merak ediliyor. Peki, Yunus Mallı kaç yaşında mevkiisi ne? Yunus Mallı kimdir?

Futbolseverlerin yakından tanıdığı Yunus Mallı, sosyal medyada gündem olmasıyla herkesin merak konusu haline geldi ve Yunus Mallı kimdir? Yunus Mallı kaç yaşında mevkiisi ne gibi soruların yanıtları araştırıldı.

YUNUS MALLI KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Şubat 1992

Kaç yaşında: 28yaşında

Nereli: Kassel, Almanya

Boy: 1,79 m

Yunus Mallı (d. 24 Şubat 1992; Kassel, Almanya) On Numara mevkisinde oynayan Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcu. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir.

Futbola Sportfreunde Fasanenhof takımında başlayıp 11 yaşında VfL Kassel'in altyapısına geçti. 2007'de ise Borussia Mönchengladbach'ın altyapısına transfer oldu. 2007-08 sezonunda bu takımın U-17 seviyesinde forma giymeye başladı. İlk sezonunda grup ikincisi olup Almanya finallerine kalamadılar. Bir sonraki sezon ise grup birincisi olmayı başardılar. Mallı da attığı 7 golle bu şampiyonluğa yardım etti. Almanya finallerinde ise yarı finalde VfB Stuttgart'ın gençlerine elendiler. 2009-10 sezonunda U-19 takımına yükseldi. Bir sonraki sezon Almanya Gençler Kupası'nda çeyrek final gördü.

2010-11 sezonunda Mallı, dördüncü ligde forma giyen Borussia Mönchengladbach II takımına yükseldi. 25 Mayıs 2010'da SV Elversberg ile oynanan lig maçında sahaya 11'de çıkarak, kariyerinin ilk resmi maçına çıktı. Bir hafta sonra ise Fortuna Düsseldorf II'yi 4-2 yenerlerken, kariyerinin ilk golünü attı. Ancak devre arasında Mönchengladbach'tan gelen sözleşme teklifini reddedince, tekrar U-19 takımı ile maçlara çıkmaya devam etti.

Ocak 2011'de Mallı, 1. FSV Mainz 05 ile, 2011-12 sezonunda başlamak üzere sözleşme imzaladı. Almanya Kupası birinci tur maçında ilk 18'e girse de oyuna dahil edilmeyen futbolcu, dördüncü ligdeki 1. FSV Mainz 05 takımında oynamaya başladı. Ancak buradaki performansı ile kısa sürede tekrar birinci takıma çıktı. 22 Ekim 2011'de Hertha Berlin ile oynanan Bundesliga maçında ilk kez kadroya alınan futbolcu, 73. dakikada Andreas Ivanschitz'in yerine oyuna dahil olarak ilk maçına çıktı. İlk sezonunda düzenli olarak olmasa da 13 maça çıkmayı başardı. Sonraki sezon da benzer bir tablo çizdi. Bundesliga'daki ilk golünü 26 Ocak 2013'te SpVgg Greuther Fürth'ü 3-0 yendikleri maçta kaydetti. O sezon Almanya Kupası'nda çeyrek finalde elenirlerken, 2. turda FC Erzgebirge Aue'yi 2-0'lık sonuçla elerlerken, 1 gol 1 asist ile turu getiren isim oldu. 2013-14 sezonunda 21 maçta forma şansı bulan futbolcu, 5 gol 4 asist ile en etkili sezonunu geçirdi. Başarılı bir sezonun ardından 2015-2016 sezonunda 1. FSV Mainz 05 takımının 10 numaralı formasını aldı. TSG 1899 Hoffenheim maçında hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Wolfsburg

12,5 milyon avro bedelle Wolfsburg'a transfer olup 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yunus Mallı, kırmızı beyazlılarla Bundesliga'da sahaya çıktığı 146 maçta 32 gol attı. Bu sezon gösterdiği performansla takımın hücum yükünü çeken Yunus, Bundesliga'da sahaya çıktığı 16 maçta takımına 6 gol ve 6 asistlik katkı verdi.

Union Berlin

2019-20 sezonunun ikinci yarısında Union Berlin'e kiralandı. 13 maça çıktı ve 1 asist yapabildi.

Millî takım kariyeri

Mallı, 2008-2012 arasında 4 farklı seviyede Almanya forması giydi. 2009 yılında Almanya U-19'un Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Almanya, Avrupa şampiyonu olurken, Mallı iki grup maçında oyuna sonradan girmişti. Bu sonuçla aynı sene düzenlenen FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandılar. Mallı, yine kadroya çağrılmıştı. Dünya Kupası'nda grup maçlarında bir kez oyuna sonradan dahil oldu. Son 16 maçında İsviçre karşısında uzatmalara giden maçta 106. dakikada oyuna girdi. 118. dakikada Almanya'nın farkı bire indirip 4-3'e getirdiği golü atsa da maçta başka gol olmayınca, Almanya kupadan elendi.

2013'te Almanya ümit millî futbol takımı formasını ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde giyme şansını yakaladı. 2015 yılında Türkiye millî futbol takımını tercih eden Mallı, A millî takım ile ilk maçına 13.11.2015 tarihinde Katar'la oynanan özel maçta çıktı.