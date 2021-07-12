Yunanistan'ın skandal tavrı karşısında ezeli rakipler tek yürek oldu! Taraftarlardan destek yağdı

Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için gittiği Yunanistan'da skandal bir tavırla karşılaştı. Sarı-kırmızılı takımın dün yaptırdığı koronavirüs testlerini kabul etmeyen Yunan yetkililer, kafileyi 2 saate yakın havalimanında bekletti. Bunun üzerine oldukça sinirlenen Fatih Terim ile yöneticiler, yetkililere rest çekti ve İstanbul'a geri dönme kararı aldı. Yaşanan bu olayın ardından sosyal medyada taraflı tarafsız herkes Galatasaray'a destek verdi.