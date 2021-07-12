Yunanistan'ın skandal tavrı karşısında ezeli rakipler tek yürek oldu! Taraftarlardan destek yağdı
Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için gittiği Yunanistan'da skandal bir tavırla karşılaştı. Sarı-kırmızılı takımın dün yaptırdığı koronavirüs testlerini kabul etmeyen Yunan yetkililer, kafileyi 2 saate yakın havalimanında bekletti. Bunun üzerine oldukça sinirlenen Fatih Terim ile yöneticiler, yetkililere rest çekti ve İstanbul'a geri dönme kararı aldı. Yaşanan bu olayın ardından sosyal medyada taraflı tarafsız herkes Galatasaray'a destek verdi.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Olympiakos'la hazırlık maçı oynamak için Yunanistan'a giden Galatasaray büyük bir şok yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın dün yaptırdığı koronavirüs testini geçerli saymayan Yunan yetkililer, temsilcimizi saatlerce havalimanında bekletti. Bu tutum üzerine İstanbul'a geri dönme kararı alan Galatasaray'a sosyal medyadan destek yağdı.
EZELİ RAKİPLER TEK YÜREK OLDU
Sosyal medyada taraflı tarafsız herkes Galatasaray'ı desteklerken, Yunan yetkililerin bu tavrını kınadı. Özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları da sarı-kırmızılı takımın aldığı geri dönme kararını desteklediklerini belirtirken, Yunan yetkililerin küstah tavrını eleştirdi.