Yunanistan'ın en büyük askeri araç firması resmen İsrailli şirketin
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Yunanistan'ın en büyük askeri araç firması resmen İsrailli şirketin

14.01.2021 09:42 | Son Güncelleme: 14.01.2021 09:46
Yunanistan'ın en büyük askeri araç firması resmen İsrailli şirketin

Ekonomik krizin eşiğindeki Yunanistan'ın en büyük Askeri Araç Sanayi (ELVO) yeni sahipleri olan İsrailli Plasan kooperatifine Şubat ayında devredilecek.

Ekonomik krizin eşiğindeki Yunanistan'ın en büyük Askeri Araç Sanayi (ELVO) yeni sahipleri olan İsrailli Plasan kooperatifine Şubat ayında devredilecek. İsrailli şirketin 1 milyon euroluk ilk taksidini de ödediği ifade edildi. 

Merkezi Selanik'te Sindos Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve Yunanistan'ın en büyüklerinden olan Askeri Araç Sanayii (ELVO), Eylül ayında yapılan açık arttırma sonucunda 3 milyon Euro İsrail'in Plasan kooperatifine satıldı. Yunan medyası, İsrailli şirketin ELVO'yu Şubat ayında devrelacağını aktarırken, ilk taksit bedeli olan 1 milyon euro'nun dün ödendiği ifade edildi. İsrailli kooperatif, şirket için 95-135 milyon euro arası bir yatırım planı sunarken, yatırımın 5 yıllık zaman zarfında gerçekleşeceği ifade edildi.

ELVO'NUN TARİHSEL SÜRECİ

Yunanistan Araç Endüstrisi SA, 1972 yılında Stagier Hellas SA olarak kamyon, traktör ve motor üretmek amacıyla kuruldu. Avusturya iştirakinin Yunan Devleti'ne devredilmesinin ardından şirket, 1986 yılında, Yunanistan Araç Endüstrisi adını aldı. Ağustos 2000'de, uluslararası bir ihaleden sonra, hisselerinin ve yönetiminin yüzde 43'ü 'Mytilineos'a geçti. ELVO 2014 yılında özel bir tasfiye rejimine alındı.


Yunanistan'ın en büyük askeri araç firması resmen İsrailli şirketin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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