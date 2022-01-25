Yunanistan'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülere 2'şer bin euro tazminat ödenecek - Haberler Ekonomi
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Yunanistan'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülere 2'şer bin euro tazminat ödenecek

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Yunanistan'da özel bir şirket tarafından işletilen Attiki Odos otoyolunda dün araçlar yaklaşık 12 saat mahsur kaldı. Ordunun devreye girmesiyle yolda kalanlar kurtarılırken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis mahsur kalanlara 2 biner euro (30 bin 500 TL) tazminat ödenmesi yönünde talimat verdi. Otoyolu işleten özel şirket yetkilileri de bu ödemeyi kabul etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'yı diğer kentlere bağlayan Attiki Odos otoyolunun 55 kilometrelik bölümünde dün saat 12.00'den itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeni ile yaklaşık 1200 araç mahsur kaldı.

Araçların kurtarılması için ordu göreve çağrıldı vemahsur kalanların yardımına askerler koştu. Askeri araçlar bu sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü, mahsur kalan araçları kurtardı, vatandaşlara battaniye, akaryakıt, su ve yiyecek dağıttı.

Yunanistan'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülere 2'şer bin euro tazminat ödenecek

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hıristos Stylianidis, Devlet Bakanları George Gerapetrokos, Pro Gefetrokos ve Hükümet Sözcüsü Giannis Oikonomou'nun katıldığı toplantıda yaklaşık 1200 aracın ve yüzlerce kişinin yaklaşık 20 saat mahsur kaldığı belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; toplantıda, Attiki Odos otoyolunuişleten şirket tarafından araç başına 2 bin euro tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. Başbakan Miçotakis'in bu teklifini şirket yetkililerinin kabul ettiği duyuruldu.

Yunanistan'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülere 2'şer bin euro tazminat ödenecek

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte askerler 10 saatten fazla mahsur kalan vatandaşlara gıda, su ve battaniye temin etti. Yetkililer salı gününü tatil ilan ederken devlet dairelerinin ve özel şirketlerin kapatılmasına karar verdi. Atina ve çevresinde süpermarketler, eczaneler ve benzin istasyonları haricindeki bütün işletmeler kapatıldı. Öte yandan Atina'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi de oldu. Ülkede Elpida fırtınası olarak adlandırılan fırtınanın Çarşamba gününe kadar devam edeceği kaydedildi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Yunanistan, Dünya, Ekonomi, Güncel, Haber

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Yorumlar (3)
ender türk :bize iban no su verirler Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
VATANDAŞ10:İstanbul' da yolda kalanlar da İBB den tazminat istesinler :D Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ :Aynı biz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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