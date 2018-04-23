Yunanistan'da Bütçe Fazlalığı

Ekonomik kriz sebebiyle Avro Bölgesi'nin en yüksek borç oranına sahip ülkesi Yunanistan'da, 2017 devlet bütçesinin kurtarma paketi hedeflerinin üzerinde fazla verdiği bildirildi.

Yunanistan İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2017 mali verilerine göre, Yunanistan bütçesi 1 milyar 454 milyon avro fazla verdi. Faiz dışı bütçe fazlası ise 7 milyar 80 milyon avroya yükseldi.

Ülkenin kreditörleri tarafından yüzde 1,75 ile önemli bir hedef olarak konulan faiz dışı bütçe fazlasının milli gelire oranı ise yüzde 4'e çıktı.

Yunanistan'da gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yıllık bazda artış göstererek 177,7 milyar avroya, kamu borcunun da 317 milyar avroya yükseldiği belirtildi. Kamu borcunun GSYH'ye oranının ise yüzde 178,6'ya gerilediği kaydedildi.

Üçüncü kurtarma paketi programında bulunan Yunanistan, Avro Bölgesi'nde kamu borcu milli gelirine göre en yüksek orana sahip ülke konumunda bulunuyor. Yunan hükümeti, kreditörleriyle müzakerelerini tamamlayarak ağustos ayında programdan çıkmayı hedefliyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yaptığı açıklamada, kurtarma paketinin uzatılmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Program net bir şekilde tamamlanacak, temiz bir çıkış gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.