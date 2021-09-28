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Yunan basınından bomba iddia: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Savunma sanayisinde de biz her geçen gün daha ileri gidiyoruz, daha ileri gideceğiz. Ama yarın 'Niçin F-35'i almıyorsun?' diyemezler. Vermezsen almayız. O zaman biz daha başka kapılara da müracaat ederiz" sözlerine vurgu yapan Yunan basını, Türkiye'nin yeni savaş uçağının Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacağı iddiasında bulundu. ABD basını analizlerinde "Su-75 Checkmate"i göklere çıkarmış ve haberlerinde duyulan endişeye yer vermişti.

Yunan basını, Türkiye'nin Rus "Su-75 Checkmate" savaş uçaklarına yöneldiğini yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan kanalı CBS News'e verdiği röportajdaki "Şunu da bilmeleri gerekir ki artık eski Türkiye de yok. Bu Türkiye başka bir Türkiye. Savunma sanayisinde de biz her geçen gün daha ileri gidiyoruz, daha ileri gideceğiz. Ama yarın 'Niçin F-35'i almıyorsun?' diyemezler. Vermezsen almayız. O zaman biz daha başka kapılara da müracaat ederiz" açıklamalarına vurgu yapan Yunan basını, Rus yapımı "Su-75 Checkmate"in Türkiye'nin yeni savaş uçağı adayı olduğunu iddia etti.

Yunan basınından bomba iddia: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı 'Su-75 Checkmate' olacak

İKİNCİ PARTİ İÇİN RUSYA İLE ANLAŞMA YAKIN

Yapılan haber de ayrıca Türkiye'nin ikinci parti S-400 için Rusya ile anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.

ABD'Yİ KAYGILANDIRAN UÇAK: ARTIK JEOPOLİTİK ARENADA BİZİMLE BOY ÖLÇÜŞEBİLİRLER

ABD'li Wall Street Journal gazetesi, Rusya'nın yeni beşinci nesil hafif taktik uçağı Su-75 Checkmate sayesinde havada ve jeopolitik arenada ABD ile boy ölçüşeceğini yazdı. Yazıda, "Checkmate, en gelişmiş radarlara görünmezlik teknolojisine sahip dünyanın ikinci tek motorlu avcı uçağı olabilir" ifadelerine yer verildi.

Rus avcı uçağının tek rakibinin ABD'nin envanterinde bulunan en güçlü uçağın, Lockheed Martin şirketinin geliştirdiği F-35'in olacağı dikkat çekilen yazıda, Amerikan uçağının dünyada talep gördüğü ve Washington'un yalnızca silah ihracatından gelir sağlamasına değil, aynı zamanda diplomatik hedeflerine ulaşmasına da katkıda bulunduğu vurgulandı.

Yunan basınından bomba iddia: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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