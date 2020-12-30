Yumrukla ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verdiği iddia edilen sanığa hapis cezası istemi

Bursa'da birlikte alkol aldığı arkadaşlarıyla kavga ederken yumrukla bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebebiyet verdiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bursa'da birlikte alkol aldığı arkadaşlarıyla kavga ederken yumrukla bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebebiyet verdiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Abdullah Y. hakkında "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" ve "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde yaralama" suçlarından hazırlanan iddianame, Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, aynı iş yerinde çalışan Adem Yıldırım ve Kenan A'nın, Abdullah Y'nin de aralarında olduğu arkadaşlarıyla Zeyniler Mahallesi yoluna doğru gittikleri belirtildi.

Abdullah Y. ile Kenan A. arasında sözlü tartışma yaşandığı, Kenan A'nın buna sinirlenen bir arkadaşını evine bıraktığı, diğer kişilerin alkol almaya devam ettiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Kenan A. olay yerine döndüğünde, müştekiler ve sanık arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktığı, sanığın Adem Yıldırım'ın suratına sert bir şekilde yumruk atması üzerine bu kişinin bir anda yere yığıldığı, ardından sanığın Kenan A'yı da darbederek kemik kırığı oluşacak şekilde yaraladığı ve aracıyla olay yerinden ayrıldığı anlaşılmaktadır. Ölen Adem Yıldırım hakkında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen bilgilendirme notunda, maktulün vücudundaki yaralanmanın basit tedaviyle giderilemez olduğu belirtilmiştir. Adem Yıldırım'ın otopsi raporunda kesin ölüm sebebinin anlaşılacağı ancak henüz raporun tamamlanmadığı anlaşılmaktadır."

Yumrukla arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla 18 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, sanık Abdullah Y. hakkında, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak" suçundan 18 yıla kadar, "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde yaralama" suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Adem Yıldırım'ın cesedine yapılan otopsiyle ilgili hazırlanacak rapora göre, bu kişinin kesin ölüm nedeni ve atılan yumruğun basit tedaviyle giderilemeyecek hasara yol açıp açmadığı belirlenecek.

Bursa 16. Ağır Mahkemesinde yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak sanık Abdullah Y. ile ilgili değerlendirmede, otopsi raporundaki detaylar mahkemenin takdirine sunulacak.

Olay

Yıldırım ilçesinde geçen haziran ayında, Zeyniler Mahallesi yolunda sabaha karşı Adem Yıldırım ve Kenan A. ile Abdullah Y. arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adem Yıldırım ve Kenan A. darbedilmişti.

Yaralanan iki arkadaş, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yıldırım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Abdullah Y. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz