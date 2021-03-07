Yüksekovalı kız kardeşler, döner dükkanı işleten babalarının en büyük yardımcısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yüksekovalı kız kardeşler, döner dükkanı işleten babalarının en büyük yardımcısı

07.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:02
Yüksekovalı kız kardeşler, döner dükkanı işleten babalarının en büyük yardımcısı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Zozan ve Berfin Kurt kardeşler, babalarına işlettiği döner dükkanında yardım ederken, bölge haltının da takdirini kazanıyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Zozan ve Berfin Kurt kardeşler, babalarına işlettiği döner dükkanında yardım ederken, bölge haltının da takdirini kazanıyor. Fazıl Kurt, kendisine yardımcı olan ve mesleği öğrenen kızlarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Yüksekova'da Cengiz Topel Caddesi'ndeki Orient İş Merkezi'nde babalarının işlettiği döner dükkanında çalışan Zozan (18) ve Berfin Kurt (15) kız kardeşler, yaptıkları kaliteli hizmetle müşterilerin takdirini kazanıyor. Her gün sabah erken saatte itibaren iş yerlerini açan iki kız kardeş, müşterilerine lezzetli döner sunmak üzere tezgah başında geçiyor. Daha sonra kestikleri döneri müşterilere servis eden iki kız kardeş, hem babalarına yardımcı olmaktan hem de aile bütçelerine katkıda bulunmaktan dolayı memnun olduklarını anlatıyor. 

Baba mesleğini yaptığını söyleyen Befrin Kurt, "Kardeşimle birlikte burada babamıza yardım ediyoruz. Babamıza bakarak bu işi öğrendik. Artık babamız olmazsa bile kardeşimle beraber döner takıp, kesip müşterilerimize sunabiliriz" dedi.'HER BAŞARILI ERKEĞİN ARKASINDA BİR KADIN VARDIR'Zozan Kurt ise, "Babamız bize dönerin nasıl açıldığını, nasıl takıldığını, sosun nasıl yapıldığını öğretti. İki yıldır bu işi babamızla birlikte öğrendik. Şimdi rahat bir şekilde döner işletebiliyoruz. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır" diye konuştu.'KIZLARIMLA GURUR DUYUYORUM'

Baba Fazıl Kurt da, kendisine yardımcı olan kızlarıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Pandemi sürecinde işçi bulamadığım için, iki kızımı yanıma aldım. Her şeyi öğrettim. Şimdi ben olmazsam bile kızlarım rahat bir şekilde bu işin üstesinden gelebiliyorlar. Bundan çok mutuyum" dedi.


Yüksekovalı kız kardeşler, döner dükkanı işleten babalarının en büyük yardımcısı
Yüksekovalı kız kardeşler, döner dükkanı işleten babalarının en büyük yardımcısı
Yüksekovalı kız kardeşler, döner dükkanı işleten babalarının en büyük yardımcısı
Yüksekovalı kız kardeşler, döner dükkanı işleten babalarının en büyük yardımcısı
Yüksekovalı kız kardeşler, döner dükkanı işleten babalarının en büyük yardımcısı
Yüksekovalı kız kardeşler, döner dükkanı işleten babalarının en büyük yardımcısı
Yüksekovalı kız kardeşler, döner dükkanı işleten babalarının en büyük yardımcısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Süleyman Soylu Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Murat Balcı Hande Soral Esra Dermancıoğlu
Spor Mustafa Er Fatih Terim Abdullah Avcı Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüksekovalı kız kardeşler, döner dükkanı işleten babalarının en büyük yardımcısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 12:07:50. #1.16#
title