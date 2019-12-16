Yüksekova'da yoğun sis etkili oldu
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Yüksekova'da yoğun sis etkili oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

16.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:24
Yüksekova'da yoğun sis etkili oldu
HAKKARİ'nin ilçesinde, yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yüksekova'da günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı bu saatlerinde yerini yoğun sise bıraktı. Görüş mesafesini 5 metreye kadar düşüren yoğun sis özellikle Cengiz Topel ve İpekyolu caddelerinde trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. 


- Hakkari
Kaynak: DHA
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