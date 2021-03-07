Yüksekova'da kardan 'tavus kuşu' yaptılar
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Yüksekova'da kardan 'tavus kuşu' yaptılar

07.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: 07.03.2021 09:15

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışını fırsata çeviren bazı vatandaşlar, kardan 'tavus kuşu' yaptılar.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışını fırsata çeviren bazı vatandaşlar, kardan 'tavus kuşu' yaptılar.

Yüksekova ilçesinde 2 günden bu yana belli aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı vatandaşlar da kar yağışını eğlenceye çevirdi. Kar yağışının ardından güneşli havayı gören Cuma Akdoğan, okul bahçesindeki karları el arabasıyla toplayarak çalışmalarına başladı. Akdoğan, 3 saat çalışmaları sonucunda, sülüngiller türünden olan kardan 'tavus kuşunu' yaptı. 3 saat boyunca kar yığınlarını birebir tavus kuşuna benzetip tüm renklerden oluşan boyama çalışmalarından geçirerek, beğeni topladı.

Tavus kuşuna birebir benzettiği çalışması görenlerin ilgisini çekerken, bazı vatandaşlar ise resim çekmeyi de ihmal etmediler.

Cuma Akdoğan adlı vatandaş, "İki gün önce yoğun bir kar yağışı vardı. Biz de bu yoğun kar yağışını hem fırsata hem de eğlenceye çevirmek için kollarımızı sıvadık. Biz de el arabasıyla kar toplayarak, 3 saat içinde büyük şekilde ve birebir benzetmeye çalıştığımız 'tavus kuşunu' yaparak bir ilki gerçekleştirdik. Çünkü bu saatten sonra kar artık tutmaz yaza yaklaştık. Güzel bir çalışmayla karı tavus kuşuna çevirdik ve çok da güzel oldu. Tavus kuşunda olan tüm renkleri de birebir kullandık. Gören herkes çok beğendi ve resim çekmeyi de ihmal etmediler" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova'da kardan 'tavus kuşu' yaptılar
Yüksekova'da kardan 'tavus kuşu' yaptılar
Yüksekova'da kardan 'tavus kuşu' yaptılar
Yüksekova'da kardan 'tavus kuşu' yaptılar
Yüksekova'da kardan 'tavus kuşu' yaptılar
Yüksekova'da kardan 'tavus kuşu' yaptılar
Yüksekova'da kardan 'tavus kuşu' yaptılar
Yüksekova'da kardan 'tavus kuşu' yaptılar
Yüksekova'da kardan 'tavus kuşu' yaptılar
Yüksekova'da kardan 'tavus kuşu' yaptılar
Yüksekova'da kardan 'tavus kuşu' yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

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