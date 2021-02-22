Yüksekova'da 6 metrelik buz sarkıtları
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Yüksekova'da 6 metrelik buz sarkıtları

22.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:40
Yüksekova'da 6 metrelik buz sarkıtları

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığı, eksi 15 dereceye kadar düşerken, binaların çatılarında uzunlukları 6 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığı, eksi 15 dereceye kadar düşerken, binaların çatılarında uzunlukları 6 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Yüksekova'da kar yağışının durmasının ardından soğuk hava etkili olmaya başladı. Geceleri hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düşmesi, hayatı olumsuz etkilerken, binaların çatılarında ise boyları 6 metreye kadar uzanan buz sarkıtları oluştu. Öte yandan soğuk hava ve buzlu yolları eğlenceye dönüştürenler de oldu. Tepelik mevkisinde bulunan Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan çocuklar ve gençler, evlerinden getirdikleri metal sini, naylon branda ve kızaklar ile buz pistine dönüşen alanlarda kaymanın mutluluğunu yaşadı. 


Yüksekova'da 6 metrelik buz sarkıtları
Yüksekova'da 6 metrelik buz sarkıtları
Yüksekova'da 6 metrelik buz sarkıtları
Yüksekova'da 6 metrelik buz sarkıtları
Yüksekova'da 6 metrelik buz sarkıtları
Yüksekova'da 6 metrelik buz sarkıtları
Yüksekova'da 6 metrelik buz sarkıtları
Yüksekova'da 6 metrelik buz sarkıtları
Yüksekova'da 6 metrelik buz sarkıtları
Yüksekova'da 6 metrelik buz sarkıtları
Yüksekova'da 6 metrelik buz sarkıtları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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