Yüksek Sesle Müzik Dinlediği İçin Öldürülen Adamın Ailesine 15 Kuruş Tazminat
ABD'de yüksek sesle müzik dinlediği için polis tarafından 3 kurşunla öldürülen siyahi Gregory Hill'in ailesi için 15 kuruş tazminata hükmedilmesi, ırkçılık tartışmalarının alevlenmesine sebep oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, televizyon yıldızı Kim Kardashian'la Amerikan adalet sistemini görüşürken, Florida mahkemesi skandal bir karara imza attı. Garajında yüksek sesle müzik dinlediği için polis tarafından 3 kurşunla öldürülen siyahi adamın ailesine toplam 4 cent, yani Türk lirasıyla 15 kuruş tazminat verilmesine hükmedildi.
"SİLAHI VARDI" DİYEN POLİS SUÇSUZ BULUNDU
ABD'nin Florida eyaletinde üç çocuk babası Gregory Hill adlı adam, komşuların gürültü şikayeti sonrası evine gelen şerif tarafından 2014'te silahla vurularak öldürülmüştü.
ABD yargısı alkollü olduğu gerekçesiyle siyahi adamı yüzde 99 oranında kusurlu buldu. Garaj kapısının dışından ateş açan şerif ise "silahı vardı" savunmasıyla suçsuz bulundu.
"SİYAHİLERİN HAYATI ÖNEMSİZ Mİ?"
Siyahi Hill'ın ailesine verilen 4 dolarlık tazminat ise "kusur oranı" sebebiyle "yüzde bire" yani dört sente düşürüldü.
Babasız kalan üç küçük çocuğa ABD mahkemesinin verdiği tazminat "siyahilerin hayatı önemli değilmiş" eleştirileri ile karşılaştı.
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bu abd çok sevdi herhalde iç savaşı, bir kez daha çıksın diye uğraşıyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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15 kuruş tazminat bile çok. Vuran polise madalya verilmeliydi.Yüksek sesle müzik dinlemek istiyorsan kulaklıkla dinle. Başkalarını rahatsız etmeye ne hakkınız var.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır....: Yazmayayim dedim ama durduramadim kendimiiletimi zekali)sana bu lafim adam nerde yanlis yazmis 3 defa okudum yanlisi goremedim sen bi yakin gozlugu al ileri zekaliYayından KaldırİLETİMİ ZEKALİ: adam turk parasiyla 15 kurus ediyor demis haberi okumadan adalet damarrin kabarmasin sakin ol nefes al nefes verYayından Kaldır
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15 kuruş mu ???? Amerika da kuruş yok, cent var.....15 kuruş ise 3,8 cent yapar....15 cent ise 46, 9 kuruş yapar.....aradaki farka bakın !!!!Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır