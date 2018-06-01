Yüksek Sesle Müzik Dinlediği İçin Öldürülen Adamın Ailesine 15 Kuruş Tazminat

ABD Başkanı Donald Trump, televizyon yıldızı Kim Kardashian'la Amerikan adalet sistemini görüşürken, Florida mahkemesi skandal bir karara imza attı. Garajında yüksek sesle müzik dinlediği için polis tarafından 3 kurşunla öldürülen siyahi adamın ailesine toplam 4 cent, yani Türk lirasıyla 15 kuruş tazminat verilmesine hükmedildi.

"SİLAHI VARDI" DİYEN POLİS SUÇSUZ BULUNDU

ABD'nin Florida eyaletinde üç çocuk babası Gregory Hill adlı adam, komşuların gürültü şikayeti sonrası evine gelen şerif tarafından 2014'te silahla vurularak öldürülmüştü.

ABD yargısı alkollü olduğu gerekçesiyle siyahi adamı yüzde 99 oranında kusurlu buldu. Garaj kapısının dışından ateş açan şerif ise "silahı vardı" savunmasıyla suçsuz bulundu.

"SİYAHİLERİN HAYATI ÖNEMSİZ Mİ?"

Siyahi Hill'ın ailesine verilen 4 dolarlık tazminat ise "kusur oranı" sebebiyle "yüzde bire" yani dört sente düşürüldü.

Babasız kalan üç küçük çocuğa ABD mahkemesinin verdiği tazminat "siyahilerin hayatı önemli değilmiş" eleştirileri ile karşılaştı.