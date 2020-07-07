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Yukatel Denizlispor: 2-0

İbrahim ALİOĞLU / STAT: Başakşehir Fatih TerimHAKEMLER: Abdülkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar UyarcanMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 84 Robinho), İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Mahmut Tekdemir), Visca (Dk. 90 Guldbrandsen), Aleksic (Dk.

Yukatel Denizlispor: 2-0
07.07.2020 23:03 | Son Güncelleme: 07.07.2020 23:07

İbrahim ALİOĞLU/

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 84 Robinho), İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Mahmut Tekdemir), Visca (Dk. 90 Guldbrandsen), Aleksic (Dk. 80 Berkay Özcan), Crivelli (Dk. 80 Elia), BaYUKATEL DENİZLİSPOR: Tolgahan Acar - Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Murawski, Sackey (Dk. 74 Estupinan), Sacko, Recep Niyaz (Dk. 69 Özgür Çek), Aissati, RodallegaGOLLER: Dk. 65 Crivelli, Dk. 78 (P) Visca (Medipol Başakşehir)SARI KARTLAR: Clichy, Ponck, Mehmet (Medipol Başakşehir) - Bergdich (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 31'inci haftasında Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Yukatel Denizlispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Turuncu lacivertli ekip, bu sonuçla puanını 66'ya yükselterek maç fazlasıyla en yakın rakibi Trabzonspor'un 5 puan önünde yer aldı.

17'nci dakikada Caiçara'nın ceza sahası içinde sıfıra inerek yaptığı sert ortada Crivelli'nin vuruşu auta gitti.28'inci dakikada Edin Visca'nın çaprazdan kaleye sert tuşunda kaleci Tolgahan topu yumruklayarak uzaklaştırdı.31'inci dakikada Demba Ba'nun uzaktan şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.52'nci dakikada Aissati ile verkaça giren Rodellaga'nın ceza sahası içindeki vuruşu kaleci Mert'ten döndü.52'nci dakikada Sacko'nun yerden ortasında Rodellega topa dokunmak istedi ancak istediği vuruşu yapamadı, top auta çıktı.65'inci dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. İrfan Can'ın kullandığı korner vuruşunda Crivelli'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.76'ncı dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Sol kanattan gelişen ev sahibi atağında Crivelli'nin içeri çevirdiği top, Mustafa Yumlu'nun eline çarptı. Hakem Abdulkadir Bitigen önce serbest vuruş verdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında Bitigen bu kez penaltı noktasını gösterdi.78'inci dakikada penaltı atışında topun başına geçen Visca, farkı 2'ye çıkardı.84'üncü dakikada Rodellega'nın kullandığı duran top kalenin yanından auta çıktı.

Mücadele Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.


Kaynak: DHA

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