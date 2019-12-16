Yukatel Denizlispor: 1-2

16.12.2019 22:11 | Son Güncelleme: 16.12.2019 22:11

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Halis Özkahya xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Süleyman Özay xx

TRABZONSPOR: Uğurcan x- Pereira x, Hüseyin x, Campi x, Novak x- Mikel xx (Dk.86 Avdijaj), Sosa x- Yusuf xx(Dk.66 Abdulkadir x), Sturridge xx (Dk.67 Ekuban x), Nwakaeme x- Sörloth xxYUKATEL DENİZLİSPOR: Stachowiak xx- Zeki xx, Mustafa xx, Oğuz xxx, Bergdich x (Dk.46 Lopes xx)- Sacko xxx, Murawski xx- Olcay x (Dk.59 Oscar xxx), Aissati xxx, Barrow xxx- Rodallega xxxx (Dk.90+1 Mbamba)GOLLER: Dk.21 (KK) Oğuz (Trabzonspor), Dk.59 - Dk.82 Rodallega (Yukatel Denizlispor)SARI KARTLAR: Hüseyin Çimşir (Yardımcı Antrenör), Mustafa Yumlu, Veysel Cihan (Yardımcı Antrenör) (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. Ligde 4 maç sonra kaybeden bordo mavililer üst sıralardaki rakiplerinin de puan kaybettiği haftada eline geçen fırsatı değerlendiremeyerek 4'üncü sırada kalırken, konuk takım Yukatel Denizlispor ise üst üste 4'üncü maçından da puan çıkardı ve yükselişini sürdürdü.

8'inci dakikada sağ köşe çizgisine yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta Yusuf Sarı'nın doğrudan kaleye gönderdiği topu Stachowiak yumruklayarak uzaklaştırdı.10'uncu dakikada Rodallega'nın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan iki hamlede kontrol etti.15'inci dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Sosa'nın kaleye gönderdiği şutta Stachowiak meşin yuvarlağı kontrol etti.18'inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Yusuf'un penaltı noktası üzerine ortaladığı topu Sörloth kafayla altıpas çizgisinin hemen önüne indirdi, orada Mikel'in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.20'nci dakikada Pereira'nın ceza sahası içi sağ çaprazından ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Novak'ın kafayla vuruşunda Stachowiak son anda köşeye giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.21'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan ceza sahası içerisine iyi hareketlenen Sturridge son çizgiye indikten sonra yerden ortasını yaptı, ön direkte topa iyi hareketlenen Nwakaeme'nin altıpasın içerisinden vuruşunda Oğuz'un dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.25'inci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa'nın ortasında arka direkte topla buluşan Nwakaeme uygun pozisyonda kafayla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.29'uncu dakikada sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda Barrow'un ortasına ön direkte iyi hareketlenen Mustafa Yumlu kafayla vuruşunu yaptı, Uğurcan son anda kaleye giden topu uzaklaştırdı.35'inci dakikada Sosa'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sörloth'un gelişine kaleye gönderdiği topa Sturridge dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak yapılan VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 bordo-mavililerin üstünlüğüyle sona erdi.51'inci dakikada Sturridge'nin pasında orta sahadan aldığı topla ceza sahası içerisine kadar ilerleyen Yusuf'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Stachowiak'e meşin yuvarlağı uzaklaştırdı, Yusuf önünde kalan topu yeniden kaleye gönderdi ancak Stachowiak bu kez meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.59'uncu dakikada Yukatel Denizlispor maça dengeyi getirdi. Aissati'nin sağ kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Rodallega'nın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.67'nci dakikada Rodallega'nın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şut yandan az farkla auta gitti.74'üncü dakikada Sörloth'un pasına ceza sahası sol çaprazında iyi hareketlenen Ekuban'ın bekletmeden kaleye gönderdiği topu Stachowiak kornere çeldi.76'ncı dakikada rakiplerinden sıyrılarak topla birlikte ceza sahası içerisine giren Sörloth'un sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.81'inci dakikada Sosa'nın aşırtma pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Abdulkadir'in bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.82'nci dakikada konuk takım öne geçti. Oscar'ın şutunda savunmadan seken top altıpasın gerisindeki Rodallega'nın önünde kaldı. Rodallega kaleciyi de çalımlayıp vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.90+3'üncü dakikada Nwakaeme topu rakibinden kurtardıktan sonra ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti Stachowiak son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.Karşılaşma 2-1 Yukatel Denizlispor'un üstünlüğüyle tamamlandı.TARAFTARLARDAN SİTEM

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında bir grup Trabzonspor taraftarı, 'Söylesene Ünal hoca, takım niye oynamıyor?' şeklinde slogan attı. Bordo-mavili taraftarlar maçın bitiş düdüğünün ardından da aynı sloganla Ünal Karaman'a seslendi.

Kaynak: DHA