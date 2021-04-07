Yukarışamlı Mahalle Konağı hizmete hazır
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Yukarışamlı Mahalle Konağı hizmete hazır

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Yukarışamlı Mahalle Konağı hizmete hazır

Toplam 500 metrekarelik alanda 120 metrekare kapalı alana sahip, tek katlı olarak yapılan Yukarışamlı Mahalle Konağı hizmete açıldı.

Toplam 500 metrekarelik alanda 120 metrekare kapalı alana sahip, tek katlı olarak yapılan Yukarışamlı Mahalle Konağı hizmete açıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Yıllardır atıl halde bulunan bir binanın tadilatını yaparak, mahalle sakinlerimiz için çok güzel bir sosyal yaşam alanı oluşturduk" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin seçim vaadleri arasında da bulunan mahalle konakları projesinin ilki, Yukarışamlı Mahallesi'nde halkın hizmetine hazır hale getirildi. Toplam 500 metrekarelik alanda 120 metrekare kapalı alana sahip, tek katlı olarak yapılan Yukarışamlı Mahalle Konağı'nın içerisinde, çok amaçlı salon, muhtarlık odası, sağlık odası, tuvaletler ve mutfak yer alıyor. Bahçe düzenlemesi de yapılan mahalle konağının tamamlandığını, hizmete hazır olduğunu belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Yukarışamlı Mahalle Konağımız, muhtarlık hizmetlerinin ve kültürel faaliyetlerinin rahat bir ortamda yapılmasını sağlayacak aynı zamanda mahalle sakinlerinin isteğine göre taziye, mevlit, düğün, nişan, kına, asker gecesi gibi özel günlerde de kullanılabilecek. Vatandaşlarımızın sosyalleşmesine önemli katkıda bulunacak. Mahalle konaklarını ilçemizde yaygınlaştırmak istiyoruz. Çünkü, mahalle konakları bir kültürdür. Çocuklarımıza, gençlerimize mahalle kültürünün ve sahip olduğumuz toplumsal değerlerimizin aktarılması için köprüdür. Yıllardır atıl halde bulunan bir binanın tadilatını yaparak, mahalle sakinlerimiz için çok güzel bir sosyal yaşam alanı oluşturduk. Yukarışamlı Mahalle Konağımız hayırlı olsun" dedi. - DENİZLİ

Yukarışamlı Mahalle Konağı hizmete hazır
Yukarışamlı Mahalle Konağı hizmete hazır
Yukarışamlı Mahalle Konağı hizmete hazır
Yukarışamlı Mahalle Konağı hizmete hazır
Yukarışamlı Mahalle Konağı hizmete hazır
Yukarışamlı Mahalle Konağı hizmete hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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