Ysk'nin 4 Aday Kararı Resmi Gazete'de

YSK'nin, Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vecdet Öz'ün başvurularını kabul etmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

YSK'nin 366 sayılı kararı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen ve başvurusu kabul edilen adaylar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vecdet Öz'ün başvuruları kabul edildi.

Başvurusu kabul edilenler için 04-09 Mayıs 2018'de 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, seçmenler tarafından başvurularak teklifte bulunulabilecek.

YSK ayrıca süresi içerisinde Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran Necdet Can, Selami Karagöz ve Bülent Gürkut'un bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamadıklarından dolayı başvurularının reddine karar verdi.