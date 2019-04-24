Ysk, MHP'nin Olağanüstü İtirazı Sonrası Maltepe'de Sandık Görevlendirmeleri ile İlgili Bilgi İstedi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili ara kararını verdi. YSK, sandık kurulu başkanı, memur ve üyelerinin görevlendirilmesinde esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiği ile ilgili Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarından bilgi istedi.

AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu. Euronews.com'da Görüntüle