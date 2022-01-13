YOZGAT'TA 'BUZLANMA' KAZALARI; ÖĞRENCİ SERVİSİ, ÇARPTIĞI BAHÇE DUVARINDA KALDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YOZGAT'TA 'BUZLANMA' KAZALARI; ÖĞRENCİ SERVİSİ, ÇARPTIĞI BAHÇE DUVARINDA KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YOZGAT'ta, kar yağışıyla buzlanan yollarda, yaralananın olmadığı kazalar meydana geldi.

YOZGAT'ta, kar yağışıyla buzlanan yollarda, yaralananın olmadığı kazalar meydana geldi. Kazalardan birinde öğrenci servisi, kayarak çarptığı bahçe duvarında kaldı.

Kentte dün etkili olan sağanak, gece yarısı kara dönüştü. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü kentte, yollarda buzlanma oldu. Sabah erken saatlerde trafiğe çıkan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Buzlanma nedeniyle kazalar da meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Erdoğan Akdağ Mahallesi'ndeki yokuşta öğrenci servisi, kayarak, çarptığı bahçe duvarında kaldı.

Başka kazada ise buzlanan yolda kayan otomobil, diğer araçlara çarparak durdu.

Öte yandan belediye ekipleri, buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.

YOZGAT'TA 'BUZLANMA' KAZALARI; ÖĞRENCİ SERVİSİ, ÇARPTIĞI BAHÇE DUVARINDA KALDI

YOZGAT'TA 'BUZLANMA' KAZALARI; ÖĞRENCİ SERVİSİ, ÇARPTIĞI BAHÇE DUVARINDA KALDI

YOZGAT'TA 'BUZLANMA' KAZALARI; ÖĞRENCİ SERVİSİ, ÇARPTIĞI BAHÇE DUVARINDA KALDI

YOZGAT'TA 'BUZLANMA' KAZALARI; ÖĞRENCİ SERVİSİ, ÇARPTIĞI BAHÇE DUVARINDA KALDI

Meteoroloji'den Doğu bölgeler için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak

Meteoroloji'den Doğu bölgeler için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak

 İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title