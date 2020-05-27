Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı
YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
27.05.2020 01:22 | Son Güncelleme: 27.05.2020 01:22
YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Akdağmadeni Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında, Kovid-19 salgınının kontrolü açısından ilçeye bağlı Tarhana köyünde 26 Mayıs itibarıyla karantina uygulamasına başlanmıştır" denildi. Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı belirtildi.
Kaynak: DHA