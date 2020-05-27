Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Akdağmadeni Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında, Kovid-19 salgınının kontrolü açısından ilçeye bağlı Tarhana köyünde 26 Mayıs itibarıyla karantina uygulamasına başlanmıştır" denildi. Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA