YouTube'un en çok kazananı değişmedi: 9 yaşındaki Ryan bir yılda 225 milyon TL kazandı

Forbes dergisi 2020 yılında Youtube'un en çok kazananlarını açıkladı. Zirvede 225 milyon TL'lik kazancıyla oyuncak videoları çeken 9 yaşındaki Ryan yer aldı. Ryan üç yıldır en çok kazanan isim oluyor.

Forbes dergisinin yayınladığı listeye göre üst üste üçüncü yılda da 'YouTube'un Kralı' değişmedi. 9 yaşındaki Ryan Kaji, 2020 yılında da YouTube'dan en çok para kazanan isim oldu. Kaji'nin siteden elde ettiği gelir 29,5 milyon dolar (225 milyon TL) olarak açıklandı.

41,7 MİLYON ABONESİ VAR

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan Ryan, ailesinin girişimiyle 2015'te videolar çekerek kanalında yayınlamaya başladı. 'Ryan'ın Dünyası' (Ryan's World) adı verilen kanal, küçük çocuğa ait 9 kanaldan biri. Kanalın 41,7 milyon abone ve 12,2 milyar izlenme sayıları dikkat çekiyor. YouTube'da ağırlıklı olarak oyuncak incelemeleri yapan Ryan'ın bir televizyon kanalında kendine ait programı da bulunuyor.

İşte YouTube'da en çok kazanan 10 kanalın sahibi:

1. Ryan Kaji – 29,5 milyon dolar

2. Mr Beast – 24 milyon dolar

3. Dude Perfect – 23 milyon dolar

4. Rhett and Link – 20 milyon dolar

5. Markiplier - 19,5 milyon dolar

6. Preston Arsement – 19 milyon dolar

7. Nastya – 18,5 milyon dolar

8. Blippi - 17 milyon dolar

9. David Dobrik - 16 milyon dolar

10. Jeffrey Lynn Steininger - 15 milyon dolar