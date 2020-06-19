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Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı

Wesley Sneijder, futbolu bıraktıktan sonra göbeğiyle manşetlere çıktı. Hollandalı yıldızın geçtiğimiz aylarda boşandığı eski eşi Yolanthe Cabau ise kaslı vücuduyla sosyal medyada şov yaptı.

19.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:38

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollanda'nın efsane isimlerinden Wesley Sneijder, geçtiğimiz yaz kariyerini noktaladığını açıkladı. Futbolu bırakan yıldız isim, bir süre önce ise göbek yaptı. Bu kez aldığı kilolarla manşetlere çıktı.

Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı

Efsane oyuncunun geçtiğimiz aylarda boşandığı eski eşi Yolanthe Cabau ise Sneijder'in aksine spor salonundan çıkmadı. 35 yaşındaki sunucu, dün antrenman karelerini sosyal medyada paylaştı.

Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı

Fit ve dinç görüntüsüyle genç kızlara taş çıkartan iki çocuk annesinin fotoğraflarına çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı

"ŞİDDETLİ BİR YIL GEÇİRDİM"

Sneijder ile şiddetli bir boşanma süreci geçirdiğinin bir sır olmadığını açıklayan Yolanthe, "Henüz tam olarak toparlanamadım ama iyi gidiyor. Bazen kendimi çok güçlü hissediyorum ve her şey ile başa çıkabiliyorum. O zaman rahat hissediyorum ama bu her zaman olmuyor. Artık kendime daha fazla önem veriyorum ve daha güçlüyüm. Wesley ile evliliğimizin son yılı şiddetli geçti. Bunu herkes biliyor. Bu konuları artık konuşmak istemiyorum." dedi.

Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı

YENİ İLİŞKİ İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Yolanthe, son aylarda yeni ilişki iddialarına,"Yazılanları ben de okuyorum. Hollanda'da çok çalışıyorum ve işime odaklandım. Medyada çıkan olayların farkındayım fakat halka açık bir figürseniz bu yazılanlar çok normal. Neyse ki çoğu dedikodu kısa sürede kaybolup gidiyor. Hayatımda kimse yok" ifadelerini kullandı.

Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
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