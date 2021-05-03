Yol verme kavgasında yangın tüpünü üzerine boşalttı
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Yol verme kavgasında yangın tüpünü üzerine boşalttı

Yol verme kavgasında yangın tüpünü üzerine boşalttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Beykoz'da trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında kavga çıktı.

İstanbul Beykoz'da trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada sürücü, yangın tüpündeki sıvıyı tartıştığı kişinin üzerine boşalttı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beykoz Yeni Riva yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası otomobilden inen sürücü pikap sürücüsüne tekme ile saldırınca olay büyüdü. Tekme salladığı pikapın aynasını da kıran sürücü, ardından otomobilinin bagajından aldığı yangın söndürme tüpünü pikap sürücüsünün üzerine boşaltarak yangın tüpüyle saldırısına devam etti. Pikap sürücüsü kaçarak kendini kurtarmaya çalıştı. Trafikte diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga son bulurken, trafikte yoğunluk oluştu. Yaşanan olay çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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